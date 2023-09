PSG cerró su mercado definitivamente con dos ventas millonarias

Pese a que van nueve días de cerrado el mercado en Francia y Arabia cerró el suyo hace dos, PSG cerrará dos salidas con destino a Catar y que ayudarán a aliviar el Fair Play Financiero del club.



Se trata de las ventas de dos descartables como lo eran el italiano Marco Verratti y el alemán Julian Draxler.



En el caso de Verratti jugará finalmente en el Al Arabi, equipo del primo del Emir de Catar, propietario del PSG y que pese a su longevidad en el club no contó con Luis Enrique para la actual temporada.

De hecho, su salida fue clara cuando no fue incluido en la lista de Champions League y pese a que el italiano esperaba una oferta de última hora en Europa, finalmente pondrá rumbo a Catar.



De esta manera, a sus 30 años, Verratti se va de Europa y pese a ser uno de los volantes más destacados de la última década pasará a jugar en Catar. Se habla que Al Arabi pagó 50 millones de euros por el mediocampista.



Por otro lado, Draxler no venía siendo utilizado desde la campaña pasada y en esta ocasión su salida ha servido para equilibrar las cuentas del club. El alemán, que pintaba a promesa hace una década, marcha a Al Ahli, club que última detalles para su incorporación.



Vale señalar que Draxler llegó a PSG en 2017 por 36 millones de euros desde el Wolfsburgo y desde entonces no se pudo consolidar en el equipo debido a las lesiones y también fue opacado por las llegadas de Neymar y Kylian Mbappé.