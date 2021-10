‘De local hay que arriesgar’: dura crítica de Willington Ortiz a Rueda

La Selección Colombia empató 0-0 este jueves en Barranquilla en un partido que debía ganar frente a Ecuador para estar más tranquila en sus aspiraciones de entrar a zona de clasificación en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Para Willington, uno de los jugadores históricos del combinado tricolor, quien estuvo invitado a la inauguración de la nueva sede de la Federación Colombiana de Fútbol y al encuentro en el Metropolitano, al conjunto nacional le faltó proponer y jugó a lo mismo que hicieron los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro.

En entrevista con FUTBOLRED, el ‘Viejo Willi’ manifestó que “nosotros fuimos muy conservadores y muy tranquilos mirando a ver qué pasa, y cuando no pasa se busca la posibilidad o apenas se toma la solución. Creo que no tomamos las decisiones antes para ganar el partido, terminamos jugando el mismo esquema, de la misma manera, nos aprietan siempre y no hacemos nada hasta que no estamos con el agua al cuello y allí tratamos de hacer lo necesario para poder ganar el partido”.



En cuanto a lo que ha sido habitual recientemente, en que se regala un tiempo en cada encuentro, dijo que “si el rival juega un 4-4-2 y yo quiero ganar el compromiso no puedo jugar a los mismo porque no puedo hacer diferencia, si tengo la necesidad de ganar y no cambio o hago algo diferente es muy difícil. Entiendo que los técnicos son los que corren las dificultades, pero de local hay que arriesgar si quieres ganar”.



Añadió el ex delantero tumaqueño que “ellos tenían 4 defensas y 4 volantes, y nosotros jugamos lo mismo, les hicimos las cosas fáciles, jugamos tres días y no pasa nada. En cuanto a las mañas, todos lo hacen en el fútbol, eso hace parte de ese fútbol. Si el árbitro y te da 8 minutos y jugás a lo mismo, qué daño vas a hacer. Me parece que el árbitro estuvo bien, lo mismo que el VAR. Uno es el que tiene que proponer y hacer que el rival se equivoque y marcarle goles. Cuando fuimos a Uruguay en los primeros 30 minutos nos crearon como cinco oportunidades de gol y hoy nosotros no generamos ninguna”.



Para ‘el Viejo Willi’, después de haber sacado dos puntos importantes ante Uruguay y Brasil había que sumar los tres ante Ecuador, “¿Pero cómo ganás? Había que arriesgar, soñar no cuesta nada, no podés hacer lo mismo que el rival que viene a jugar cómodo. Cuando vas a otro lado los rivales te aprietan, te meten un susto el verraco y tenés que apretar. Si nosotros no hacemos eso, es muy difícil”.



La poca generación que tuvo el combinado criollo la atribuyó a que “lo jugamos a lo mismo de los rivales, tenés que cambiar, si te regalaste tenés que proponer algo diferente con los jugadores que tenés para poder corretear a los rivales en tu casa. Hay que sacar los puntos, pero arriesgando como local. Queda el sinsabor porque no proponés y planteas el partido igual que el rival, sino que cuando estoy apretado al final trato de cambiar y allí hay poco tiempo para solucionar”.



Del funcionamiento colectivo de la Selección, en la que David Ospina es de los pocos que se salva, afirmó que “creo que con los jugadores que tiene hay que arriesgar un poco más, tratar de jugar un poco más, respeto y quiero mucho a Reinaldo, pero tiene que arriesgar un poquito más si quiere clasificar. De a punto no rinde, o andá al repechaje a ver si podés clasificar, se supone que en Barranquilla, donde el calor es más fuerte, hay que hacerlo sentir al rival y poner las condiciones, pero es al revés”.



Acerca del horario de la tarde, dijo que “si el horario es ese, Colombia tiene que poner las condiciones a los visitantes, hacerlos correr para que ellos se cansen, y no que ellos nos aprieten para que nos cansemos. Si el profesor quiere darle esa satisfacción al país tiene que arriesgar un poco más cuando le toque de local”.



Es evidente que los delanteros están bloqueador frente al arco adversario, lo que Willington analiza de la siguiente forma: “A veces en 30, 60 o 90 minutos les queda una oportunidad y esa la fallan porque no les quedan otras, se la pasan más luchando que creando jugadas de gol, el fútbol no es para luchar sino para jugar. Porque si se la pasan haciendo fuerza y peleando con el uno y con el otro cuando te llega una oportunidad no la metés, ya que estás cansado de luchar. El delantero tiene que sentirse cómodo para jugar, pues cuando llegan las opciones está aburrido, esto hay que tomarlo como un juego para que sea agradable, hay que correr, pero jugando, no es solo de músculos”.



También se refirió a si en el equipo sigue faltando un creativo: “Si tenés lo que tenés armá tu equipo para que las cosas se den, si tenés uno que arma no lo pegués tanto a los demás, hay que acomodarlo con tres volantes que le ayuden a ese que es de generación, pero que quede un poco libre y que juegue, si lo ponés muy lejos se ve incómodo, no solo pasará con Quintero sino con el que juegue”.



Algunos consideran que James Rodríguez hace falta en el combinado tricolor, a lo que Willington respondió: “Si está lesionado cómo va a ayudar, que se recupere y juegue en su equipo y allí sí, a estos partidos de alto rendimiento no podés venir medio, si uno no está sano no puede rendir”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés