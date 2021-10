No fue el regreso esperado: Cuadrado, en deuda con Colombia vs Ecuador

El regreso a la alineación titular de Juan Guillermo Cuadrado parecía ser una buena oportunidad para que la Selección Colombia sacara a flote todo su poderío ofensivo; de hecho, su posición inicial, como lateral derecho, dejó claro que la idea principal de Reinaldo Rueda era atacar, siendo este un planteamiento similar al del victoria pasada contra Chile en el Metropolitano.

Sin embargo, lo planeado no salió y Ecuador sorprendió con la presión alta en Barranquilla. Los dirigidos por Alfaro ahogaron la salida de los cafeteros y hasta pudieron llevarse el partido con una que otra opción clara de gol. Cuadrado, en función de lateral, chocó, pegó y poco pudo hacer en ataque, pues fue bien custodiado por Estupiñán y Mena en su banda.



No es una posición desconocida para Cuadrado, en Juventus se convirtió en el titular inamovible en la era de Andrea Pirlo; no obstante, la exigencia de la Eliminatoria Sudamericana, junto al poco juego colectivo de la Selección, le impidió ser ese jugador de élite que cada fin de semana destaca en Europa.



En el segundo tiempo, con la entrada de Daniel Muñoz, Rueda liberó a Cuadrado para darle vida a la Tricolor por banda derecha; sin embargo, a pesar de que Juan Guillermo Mejoró su nivel, poco pudo hacer en función ofensiva, no hubo asociaciones y fue impreciso como su compañeros. Contra Ecuador quedó debiendo, no fue el regreso esperado tras cumplir la fecha de sanción ante Brasil.