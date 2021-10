Sin goles y sin fútbol en el Metropolitano: calificación de Colombia

La Selección Colombia tuvo una floja presentación en el estadio Metropolitano, al empatar 0-0 contra Ecuador, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022.

El planteamiento ofensivo de Reinaldo Rueda fue contrarrestado por la presión alta de los ecuatorianos que, con su juego físico y de transiciones rápidas, se impusieron a la Tricolor en el primer tiempo. La falta de conexión entre la zona de recuperación y de elaboración fue evidente, Juan Fernando Quintero fue intermitente y los delanteros prácticamente no la vieron. Poco fútbol en el Metropolitano.



En el segundo tiempo Rueda se dio cuenta de algunas falencias, pero no logró superar en su totalidad a los de Gustavo Alfaro, que se defendieron hasta el minuto 90+8. El VAR salvó a Ecuador y Colombia de un gol en contra, respectivamente, en las pocas opciones que tuvieron ambos equipos.



David Ospina, Wilmar Barrios y Carlos Cuesta fueron los puntos altos de Colombia. Así los calificamos.

David Ospina (7): Ya es una costumbre tener a David Ospina como figura. El capitán de la Tricolor tuvo tres atajadas clave para sacar, nuevamente, el cero en su portería, la enorme atajada en los primeros minutos de juego fue fundamental para el desarrollo del partido. Se le notó el disgusto con la pasividad de los volantes en algunos tramos del primer tiempo. Es un líder.



Juan Guillermo Cuadrado (6): Comenzó como lateral derecho y terminó el partido como volante por derecha tras el ingreso de Daniel Muñoz. Juan Guillermo tuvo poco espacios por su banda y fue controlado por Ángelo Preciado y Ángel Mena. En el segundo tiempo, con una labor más ofensiva, mejoró su rendimiento, pero estuvo impreciso como la mayoría.

Yerry Mina (6): El carácter de Mina cada vez es más notorio, tuvo un partido correcto sin ser el más destacado de la defensa. En ataque inquietó y en el final del partido marcó un gol que, minutos después de ser revisado por el VAR, fue anulado.



Carlos Cuesta (7): Definitivamente, Carlos Cuesta es el punto más alto que dejó esta triple fecha en la Selección Colombia. Su buena actuación contra Uruguay, Brasil y Ecuador, le sirvió para consolidarse y quitarle el puesto a un referente como Dávinson Sánchez. Anticipo, salida limpia y jerarquía, son algunas de las características de este joven defensor central.



Johan Mojica (5): No fue el mejor partido de Mojica después de lo visto en los dos juegos anteriores, le costó en la salida y estuvo errático con la entrega. En defensa pasó trabajo, pero cumplió. En ataque nunca pudo asociarse con Luis Díaz.



Wilmar Barrios (7): El momento de Wilmar Barrios es fenomenal. Si bien se salvó de expulsión en el primer tiempo, su función en el mediocampo en fundamental para el equipo. La recuperación de balón, los relevos a tiempo y la entrega correcta para generar juego, lo dejan como una de las figuras en el empate a cero contra Ecuador.



Matheus Uribe (4): Matheus no tuvo una buena tarde-noche en Barranquilla. Intentó acercarse y sacar al equipo con el balón a ras de piso; sin embargo, la presión alta del rival lo ahogó y se fue opacando con el pasar de minutos.



Juan Fernado Quintero (4): El '10' de la Selección Colombia fue impreciso e intermitente. A Juan Fernando Quintero se le nota la falta de competencia y pesó poco el campo de juego. Fueron más los pases errados que los aciertos en la entrega.



Luis Díaz (6): Luis Díaz tuvo en sus pies lo que pudo ser el gol del triunfo en Barranquilla; sin embargo, el arquero Domínguez se convirtió en héroe y con su pierna evitó la caída de su arco. 'Lucho' estuvo muy solo en el frente de ataque y fue controlado por la doble línea de cuatro ecuatoriana. Mejoró en el segundo tiempo, pero no le alcanzó.



Rafael Santos Borré (4): Santos Borré sigue sin brillar en la Selección Colombia. Contra Ecuador se ubicó de mediapunto y después por sector derecho. Estuvo impreciso en la entrega y poco aportó en el ataque.



Duván Zapata (5): La mala de Zapata en la Selección continúa y contra Ecuador tampoco pudo anotar. Tuvo dos oportunidades claras, una en cada tiempo, pero se encontró con un Domínguez que le negó desahogarse en el Metropolitano.



Falcao García (5): El 'tigre' entró al minuto 59 por Santos Borré. La única opción clara que tuvo la mandó a guardar con la cabeza, pero su posición adelantada era evidente. Con su entrada al campo, el estado anímico del equipo mejoró, pero es difícil brillar si no hay elaboración de juego.



Gustavo Cuellar (6): El ingreso de Cuellar le dio a Colombia un respiro en el mediocampo. Reemplazó a Uribe en el 59 y el equipo lo sintió. Cumplió en marca y le dio salida al equipo. El VAR lo salvó de ser el villano de la noche por una infracción en el área sobre Plata.



Roger Martínez (3): Poco y nada de Roger Martínez en Barranquilla, ingresó al minuto 70 por Duván Zapata y su aporte en ataque fue mínimo.



Daniel Muñoz (5): El ingreso de Daniel Muñoz liberó a Cuadrado en el partido. El lateral del Genk le dio solidez a la defensa y respondió en los relevos tanto en la banda como en el centro del campo.