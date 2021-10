Preocupa la Selección Colombia: empató 0-0 con Ecuador jugando mal

La Selección Colombia empató su tercer juego consecutivo en la Eliminatoria Sudamericana y no pasó del 0-0 con Ecuador, este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Preocupa el equipo que dirige Reinaldo Rueda, pues careció de ideas para desenredar el partido de la fecha 12 de las clasificatorias.



El balance de la triple fecha: 3 puntos en 3 partidos. Los empates contra Uruguay (en Montevideo) y Brasil (de local), perdieron su valor, ya no son de oro. Ahora el margen de error se agota, pues había que cosechar las tres unidades contra un rival directo, y más jugando en casa.



Ecuador salió a jugarse la final que había advertido, y lo hizo con todo el honor. Propuso un partido combativo, pero salió a proponer y a buscar el gol de la hazaña. La primera jugada de gol del partido se dio a los 4 minutos: Piero Hincapié cabeceó tras un tiro de esquina y desde tan temprano David Ospina dejó claro que está en uno de sus mejores momentos y que no iba a permitir nada en su portería.



Lo del equipo visitante no fue un chispazo, o querer sorprender en el arranque del partido. Lo de los dirigidos por Gustavo Alfaro fue una constante: presión alta, intensidad, probar desde afuera, jugarle de tú a tú y minimizar a su oponente.



Colombia, enredada, sin ideas. Juan Fernando Quintero encontró un lugar cómodo en el campo para tener la pelota y no recibir una marca muy recia; pero quería filtrar balones a los atacantes a una distancia muy larga, y solo una vez tuvo éxito. De resto, fue un jugador desapercibido en su tarea, que levantó mal los tiros de esquina y no llevó peligro con su remate.



El primer tiempo fue sufrido, porque la Selección no estuvo a la altura. Desde Bolivia llegaban noticias de una goleada local sobre Paraguay, pero ni así reaccionaba el combinado nacional.



Para la segunda parte, Colombia salió con mayor actitud y concentración. Empujó y eso lo notó Ecuador. A los 59’ entró Falcao y Gustavo Cuéllar y el equipo cambió. El delantero tuvo una posibilidad de cabeza; el volante, se convirtió en el hombre que le daba salida limpia.



Pero cuando la Selección empezó a encontrar caminos, desesperados por momentos, se encontró a Alexander Domínguez, el espigado portero ecuatoriano que, literalmente, se encontró algunos balones para salvar su arco.



Aunque no todas fueron de casualidad. Domínguez empezó a atajar una y otra vez: un remate de volea de Duván Zapata, o, la más clara, un remate de Luis Díaz.



El susto llegó a los 74’, un penalti de Cuéllar sobre Gonzalo Plata enmudeció el ‘Metro’. Si bien Colombia no lo hacía de la mejor manera, no merecía irse perdedor y una decisión arbitral estaba a un paso de enterrarlo. Por fortuna, el VAR le hizo ver al árbitro chileno Diego Haro que había fuera de lugar previo.



En el octavo minuto de adición llegó la polémica del partido: Yerry Mina, en un entrevero en el área, marcó el gol que le daba la victoria agónica. Sin embargo, otra vez el VAR apareció: ese mismo que le dio una alegría a Colombia, le ahogó el grito de gol por una mano del defensor, que el árbitro interpretó como fundamental en la jugada, y anuló el tanto.