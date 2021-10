Así marcha la Eliminatoria a Catar 2022: vea posiciones en fecha 12

Este jueves se cierra la fecha triple de octubre con duelos en La Paz, Barranquilla, Buenos Aires, Santiago y Manaos. Solo la canarinha tiene su cupo seguro a Catar 2022, mientras que las demás selecciones luchan por un lugar al Mundial. Muchas cosas pueden cambiar en esta jornada.



Partidos fecha 12 Eliminatorias CONMEBOL al Mundial Catar 2022



3:00 pm | Bolivia vs Paraguay

4:00 pm | Colombia vs Ecuador

6:30 pm | Argentina vs Perú

7:00 pm | Chile vs Venezuela

7:30 pm | Brasil vs Uruguay



Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022



1. Brasil | 28 puntos | +19

2. Argentina | 22 puntos | +12

3. Ecuador | 16 puntos | +7

4. Uruguay | 16 puntos | 0

5. Colombia | 15 puntos | 0

6. Paraguay | 12 puntos | -4

7. Perú | 11 puntos | -8

8. Chile | 10 puntos | -3

9. Bolivia | 9 puntos | -12

10. Venezuela | 7 puntos | -11