Sin puntos de oro: Colombia, en deuda en triple fecha de Eliminatoria

La Selección Colombia empató 0-0 con Ecuador, este jueves en partido de la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, y le quitó todo el brillo a los puntos que consiguió contra Uruguay (en Montevideo) y Brasil (en Barranquilla), también por resultado de 0-0.



El balance en esta triple jornada de clasificatorias no es el mejor: tres puntos de nueve disputados. No pudo superar a Ecuador, cuando tenía la posibilidad de hacerlo jugando de local; tampoco pudo desprender de sus perseguidores, como Chile, Perú y, ahora, Bolivia.



Lo que salva a Reinaldo Rueda y a sus dirigidos fue que selecciones como Uruguay o Paraguay también tuvieron saldo negativo, y Colombia no salió del grupo de cinco mejores clasificados en la Eliminatoria de Conmebol.



La selección cafetera quedó en deuda de juego, de goles y goleadores. No lució en ninguno de los tres partidos, aunque sí hizo gala de su personalidad para competir, en las clasificatorias más complicadas que hay en el mundo.



Sin embargo, de a punto no sirve, pues en cualquier momento, otro rival lo puede superar. En noviembre está obligado a ganar en casa cuando enfrente a Paraguay, y ver si puede sumar en su visita a Brasil



Además, debe recuperar la confianza en su ataque y volver al gol. Con grandes atacantes en Europa y Brasil, no tiene suficientes ideas para hacerles llegar el balón; así que hay mucho qué corregir.