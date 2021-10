‘Da pena ajena, da vergüenza’: Rueda explotó contra Ecuador y el juez

Amargo cierre de jornada de Eliminatorias para la Selección Colombia. Este jueves, los cafeteros no pudieron en casa frente a Ecuador, rival directo por la clasificación al Mundial, y dejaron una triste imagen frente a su afición.



En la rueda de prensa posterior al partido en Barranquilla, Reinaldo Rueda habló sobre los errores de su equipo a lo largo de los 90 minutos y se mostró decepcionado por la propuesta rival y la labor del árbitro para el desarrollo del encuentro.



Acá sus declaraciones:

Molestia por el rival y el árbitro - Preocupado, muy triste. Considero que debemos de cuidar el fútbol sudamericano. Todos debemos cuidarlo. Ya el próximo año completamos 20 años sin tener un campeón del mundo. Toda esa situación que se da en estos juegos da pena ajena, da vergüenza. Es muy triste que en estos juegos, que los están viendo en todo el mundo, demos esa imagen. Nos autoengañamos al final, eso se va a reflejar en un Mundial. De verdad que es una vergüenza.



Pésimo arbitraje - Es un tema que no vale la pena desgastarse más. Llorar sobre la leche derramada no va a devolver nada. Es muy triste, pero bueno hay que asimilarlo, sobreponernos y que todos hagamos un gran esfuerzo por que el fútbol sudamericano de otra imagen y logremos otro nivel.



Dificultad para proponer buen juego - Es la intención, es lo que queremos en la medida en que se den las condiciones. Que los comportamientos arbitrales impongan su autoridad y cumplan con el nivel que necesita un juego para que sea fluido, se tomen las decisiones en momentos justos. Debemos hacer todos un gran esfuerzo por proteger y hacer un mejor fútbol.



Cambios de Daniel Muñoz y Roger Martínez - Lo de Daniel era para liberar a Juan Guillermo (Cuadrado) y con ello hiciera de extremo para buscar la amplitud de campo. Esos minutos iban a ser determinantes para que pudiésemos buscar los espacios. De Roger, desafortunadamente se tiró mucho a la banda de Luis Fernando (Díaz). La idea era que estuviera más de mediapunta, detrás de Falcao, y que ellos se complementaran para desequilibrar a la defensa rival.



Posibles cambios en los próximos partidos de local - Es un tema que ya lo conversamos y que se le va a pasar a la Conmebol la solicitud. Consideramos los juegos de noviembre, cuando las caracterísiticas del clima cambian por la época del año. Nuestros jugadores empiezan a vivir un clima frío en Europa e incluso México. Hay muchos factores a considerar para determinar ese horario. Que sea lo mejor para desarrollar un buen juego.



Pocas variantes de generadores de juego en la convocatoria - Creo que los hombres que estaban convocados eran los que durante estas semanas previas habían hecho un buen comportamiento. Lo de Juan Fernando (Quintero), ya conocemos sus características y lo que hizo. Siempre va a ser un tema más importante los que no estuvieron o los que no jugaron, esa evaluación posjuego no resiste análisis.



Errores propios - No haber finalizado, haber tenido muy pocas ocasiones por el comportamiento del rival y el arquero Domínguez estuvo birllante en dos o tres situaciones. Eso fue determinante para que nosotros no lográramos los tres puntos.

​

Nula producción ofensiva - Generación siempre hubo: contra Uruguay tuvimos, contra Brasil tuvimos, hoy contra Ecuador tuvimos. Son partidos muy competidos, muy equilibrados. En los tres juegos creamos situaciones de gol, en unas fallamos por falta de precisión nuestra y en otras por virtudes del rival. En todos los juegos, siempre Colombia hizo una propuesta, teniendo varios hombres en el campo rival, buscando hasta el último minuto.