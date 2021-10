Hay escasez de goles: contra Ecuador no se encontró el camino al arco

Colombia volvió a terminar otro juego en empate, además, con el déficit de goles en el frente de ataque. Ni Duván, ni Borré, ni Falcao, ni Díaz pudieron vulnerar el arco en estas tres jornadas. El duelo contra Ecuador dejaba ver otra disposición en cancha para el frente de la tricolor, los jugadores del Atalanta y Frankfurt tenían la labor de buscar el arco, que poco aparecieron.



La designación por parte de Reinaldo Rueda en el Metropolitano fue la de ubicar a Rafael Santos Borré y Duván Zapata como los jugadores de referencia en el ataque, dándole salida a Falcao, quien había empezado desde el vamos en los dos juegos contra Uruguay y Brasil. Poco fue lo mostrado en el primer tiempo por parte de ambos.



En el caso del atacante del Atalanta, estuvo como el referente en el área, pero, ante la escasez de pelotas en su zona, tampoco salió a buscar la pelota, intentando a jugar a espalda de Hincapié, quien fue el defensor que lo tenía y lo tuvo como punto de referencia en gran parte del partido.



Borré tomó el rol de ser pivot, más combativo para ir a relacionarse con Quintero y Cuadrado, quienes estaban encargados de la banda derecha en función de ataque. El enlace del 19 y el 10 se dio por el sector derecho, donde una pelota filtrada fue dejada al del Frankfurt, quien habilitó a Zapata, pero no pudo definir de buena manera.



La inconexión de la zona del medio y el ataque en el resto del primer tiempo fue evidente, pues en el caso de Duván, no llegó a tocar el balón más de 10 veces. La disposición táctica para la segunda parte, quedando el toro pegado por la banda, para abrir la banda izquierda, ganando con potencia y velocidad contra Preciado, buscando un centro o tiro de esquina.



Los cambios en ataque por parte de Reinaldo no se hicieron esperar, el primero en llegar fue Falcao, que le dio un toque más de agresividad y movilidad. A partir de él se empezó a meter presión en el frente defensivo de la visita.



Más por actitud que por estrategia, Colombia empezó a empujar y a generar bastante peligro, con el portero Domínguez como gran figura, al intervenir en opciones claras de gol. Díaz lo intentó y con lo justo lo sacó.



Al factor de ataque se unió Roger Martínez y Cuadrado, quien estuvo como lateral y con el ingreso de Muñoz pudo profundizar en su juego. Empate que también dejó la acción anulada a Mina sobre el final. Pese a la posesión en mayoría para Colombia, Ecuador tuvo cinco remates directos, en comparación a los cuatro de los cafeteros.



La distancia de puntos entre los perseguidores deja cierta tranquilidad, pero, a nivel de eficacia, preocupa el momento de los delanteros colombianos, que deben ingeniársela para buscar ante el poco aporte en la zona de volantes.