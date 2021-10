Gustavo Cuéllar en contra del árbitro y el VAR en Colombia vs. Ecuador

El empate de Colombia 0-0 con Ecuador cayó mal entre los jugadores de la Selección, que dirige Reinaldo Rueda. El partido de la fecha 12 de las Eliminatorias a Catar 2022 dejó un balance negativo para los cafeteros, que quedaron incómodos con el arbitraje y las decisiones del VAR.



Gustavo Cuéllar, volante que entró en la segunda parte, fue el jugador de Colombia que se fue de frente contra el juez chileno Diego Haro, quien le había pitado un penalti a Ecuador, por falta de Cuéllar, debido a un fuera de lugar previo.



“No es mi intención y sí la de él dejar el pie. Tenía la posición del pie, busca el contacto y no era penalti. El juez se apresuró, pero fue un arbitraje muy malo. Paró demasiado el juego y eso nos afectó a nosotros. La mano de Yerry, no he visto la jugada. Con qué criterios siguen tomando este tipo de decisiones, es mano o no. No nos vamos contentos con el arbitraje, nos afectó”, manifestó Cuéllar en rueda de prensa.



Sobre el partido, Cuéllar dijo: “Revisaremos internamente a ver qué nos hace falta para concretar las opciones. Reasumimos una confianza que se había perdido. No han sido rivales fáciles, a pesar de que estamos de locales, se valora el esfuerzo y hay que seguir sumando, eso es lo importante”.



“Nos vamos un sinsabor, no tanto como derrota, pero sí sabiendo que estamos en deudas en puntos y que podíamos haber sacado tres puntos de locales, pues ya pasó. Hay que seguir avanzando. No es un balance positivo, se sumaron puntos y estamos en la zona de clasificación. Hay que seguir retomando la confianza. El presupuesto era tener cinco puntos en estos juegos. Creo que merecimos algo más. El fútbol no es de merecimientos, por una mala decisión al final del juez no es justo el marcador”.



Sobre el VAR, Cuéllar señaló: “No entiendo qué es mano, si contra Brasil no fue y lo de Yerry, que no la he visto, sí; no entiendo bajo qué criterio toman esas decisiones (…). El arbitraje nos desfavoreció contra Brasil y hoy con Ecuador”.