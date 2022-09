Sin Díaz y Sinisterra: siga con lupa a convocados este fin de semana

Este fin de semana no tendrán acción varios de los convocados por Néstor Lorenzo. David Ospina jugó este jueves en la victoria 4-0 de Al Nassr frente Al Batín y hasta el 2 de octubre, es decir, tras los amistosos ante Guatemala y México, volverá a jugar en la Liga de Arabia Saudita.

Otros que no podrán sumar minutos este fin de semana con Luis Díaz y Luis Sinisterra, a causa de la suspensión de algunos partidos de la jornada de Premier League, con motivo del funeral de la Reina Isabel II. Liverpool, que enfrentaría a Chelsea, y Leeds a Manchester United, tendrán que esperar la reprogramación.



Tanto Díaz como Sinisterra tendrán que esperar hasta después de la Fecha FIFA para volver a tener competencia con sus clubes. El fin de semana del 1 y 2 de octubre, después de los compromisos de selecciones nacionales, se retomará la actividad en Premier League.



Millonarios, de Álvaro Montero (suspendido) y Andrés Llinás, tampoco jugará el fin de semana. Su partido frente al DIM se jugará en octubre, puesto que el estadio El Campín tendrá concierto.



De igual manera, James Rodríguez quien este jueves fue oficializado por Olympiacos, no entraría en los planes para el partido del fin de semana.



Otros de los citados por Selección Colombia para la doble cita amistosa en Estados Unidos, jugarán sus partidos del fin de semana, así:



Sábado, 17 de septiembre

​

6:00 am | Torpedo vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Liga de Rusia



6:30 am | Swansea vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



8:00 am | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Empoli

Serie A



8:30 am | Stuttgart vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



9:00 am | Newcastle vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League



9:00 am | Watford (Yáser Asprilla) vs Sunderland

EFL Championship



11:00 am | Dinamo Moscú vs Zenit (Wílmar Barrios)

Liga de Rusia



11:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Leicester

Premier League



12:00 pm | Estoril vs Porto (Matheus Uribe)

Liga de Portugal



2:00 pm | Athletic Club vs Rayo Vallecano (Falcao García)

LaLiga



7:00 pm | Chicago Fire (Jhon Jader Durán) vs Charlotte FC

MLS



7:05 pm | Monterrey (Stefan Medina) vs Atlas (Camilo Vargas)

Liga MX





Domingo, 18 de septiembre



6:30 am | Genk (Daniel Muñoz/Carlos Cuesta) vs Gent

Liga de Bélgica



8:00 am | Monza vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



9:15 am | Villarreal (Johan Mojica) vs Sevilla

LaLiga



11:30 am | Standard de Lieja (Steven Alzate) vs Brujas

Liga de Bélgica



12:00 pm | Aris vs Olympiacos (James Rodríguez)

Liga de Grecia



7:05 pm | Club León (Yairo Moreno) vs Querétaro

Liga MX





Lunes, 19 de septiembre



5:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra) vs Huracán

Liga Argentina