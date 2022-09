Néstor Lorenzo los ignoró: ¿descabezados o plan a futuro en Selección?

La Selección Colombia volverá al ruedo, para los partidos amistosos, que afrontarán los jugadores elegidos por Néstor Lorenzo, que arrancará oficialmente todo su proceso, de cara al objetivo en el 2026: llevar de nuevo a la tricolor a un Mundial.



Una nueva era, con nombres que llegan a integrar la tricolor, además, otros regresan y se mantienen los referentes y capitanes. Pese a esto, hay un espectro para elegir, en camino al recambio generacional.



El mismo Néstor Lorenzo lo dijo en rueda de prensa, la lista es corta y no puede llamar a 40 jugadores. El proceso de selección es complejo, analizando variables de tiempo, trámites contractuales y lesiones.



Hay jugadores en varias posiciones, que no fueron llamados por el estratega, que fácilmente, integrarían la lista.



Nombres como Juan Camilo Hernández, Cristian Arango y Jhon Arias, no hacen parte del llamado. En el caso de los dos primeros, remite a una decisión netamente técnica, ante la llegada de hombres como Estupiñán y la presencia de Falcao, referente tricolor.



Por parte del extremo de Fluminense, Lorenzo afirmó que su llamado no fue posible, por cuestiones de visa norteamericana.



Además, las lesiones de jugadores como Juan Fernando Quintero, Duván Zapata, cambian los planes del estratega, que buscará una generación nueva, sangre de experiencia, combinada con los jugadores que empezarán a sumar en la tricolor, de cara al 2026.