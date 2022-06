¿Revolución o continuismo? Tres claves del discurso de Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo habló y eso es bueno porque pone fin a la especulación y abre la discusión ya no sobre el 'deber ser' sino sobre lo que será, con total certeza. Y aunque el recibimiento fue más bien distante, propio de un ciclo que tiene más dudas que respuestas después de la eliminación del Mundial, sí quedaron claros algunos ajustes que habrá en este nuevo comienzo, que durará cuatro años, los que se espera coronar con la Copa Mundo en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Sabiendo que nada procederá si no se respalda con resultados, más en un DT que no tiene experiencia profesional que lo respalde (su primer equipo melgar, al que dejó por dirigir a Colombia), vale mencionar unas primeras bases sobre las que se construirá este nuevo proceso, que se va a mirar, al menos en un comienzo, en el espejo retrovisor de los seis años en los que fue asistente de José Pékerman.



1. Lo mismo... pero distinto



No cabe duda que el éxito de los dos Mundiales que jugó Colombia en Brasil y Rusia, en los que Lorenzo fue asistente técnico, es su principal respaldo. Esa es su herencia pero también su karma: el conocimiento que tiene del estilo y el fútbol colombiano en sus mínimos detalles le permite ganar terreno frente a otros candidatos, pero aquellos que dudan de los manejos del actual DT de Venezuela que terminaron en su salida del cargo seguramente le pasarán cuenta de cobro.

Por eso Lorenzo tiene claro, al menos en la teoría, qué será lo mejor: "respetar la esencia del fútbol colombiano, el buen juego, mentalidad ganadora, no sentirse menos que nadie y salir a ganar a cualquier lado, con un fútbol más agresivo e intenso. Tenemos que agregarle eso a la esencia del fútbol colombiano", detalló el nuevo DT, quien anuncia un módulo 4-3-3 para copar mejor la cancha y privilegiar la salida. Viendo en blanco y negro la escena, esa mentalidad ganadora es un sello Pékerman, pero sin duda que sumarle la intensidad que se pretendió con la escuela europea de Queiroz sería un buen condimento para su plan de futuro.



2. Construir sobre lo construido



En el primer discurso de Lorenzo, una pregunta reiterada tuvo que ver con los Falcao, los Ospina, los Cuadrado, los James, los capitanes y además veteranos sobre quienes se construyó último ciclo exitoso de la Selección. ¿Qué pasará con ellos? Los entusiastas de la refundación, del 'borrón y cuenta nueva', bien puede tomar su turno de espera, porque el nuevo DT confiará precisamente en aquellos a quienes conoce.



Aunque dijo que no había hablado con ellos hasta no ser el entrenador en propiedad, "son jugadores que han dado mucho y tienen mucho por dar, son jugadores que tienen responsabilidad de liderar un proyecto a futuro y asegurar que los jóvenes se consoliden en un ámbito favorable, no que los jóvenes vengan a salvar los problemas".



¿Traducción? Siempre que estén en alta competencia van a seguir estos y otros veteranos en el radar para construir sobre lo construido. De Falcao, pro ejemplo, dijo con claridad: "Falcao fue, es y será un jugador extraordinario". A James también le abrió la puerta: "Él tiene una categoría impresionante y estará siempre en el ámbito de la Selección mientras yo esté", sentenció. Y así. A Luis Díaz no quiere ponerle cargas que debe cargar un grupo único y convencido. Y eso lo hará sobre la experiencia de los que una vez lo lograron.

3- Barranquilla no se toca



Una de las quejas tras la eliminación del Mundial de Catar pasó por la sede única, que es Barranquilla. El calor, para muchos, ha dejado de ser un aliado y se ha convertido en un peso más. Pero Lorenzo ni se lo plantea: "me sentí cómodo en los 7 años en Barranquilla porque había una energía especial, pero eso es para evaluar más adelante. En cuanto a la altura, no es que hace diferencia muy grande en el momento de hoy", dijo. Ni la altura que vive con melgar en Perú le modifica la convicción. Así que no conviene hacer planes de cambios, en Barranquilla se queda la Selección.