Bienvenido Néstor Lorenzo: habla DT de Selección Colombia, EN VIVO

Néstor Lorenzo concedió su primera rueda de prensa como nuevo entrenador de la Selección Colombia, en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

12:38, Sobre Luis Díaz, 'Partimos de una premisa equivocada de armar un equipo sobre la base de un solo jugador, los títulos y las victorias se construyen sobre los equipos, esperamos poder rodearlo, está en un momento excepcional, pero esperamos trabajar con todos juntos'.



12:35, De James Rodríguez comentó, 'Me preocupa que no juegue, no dejara de ser un gran jugador por estar lejos, estará siempre en el ámbito de la selección'. Agregó, 'Sobre todo lo que debe preocupar es la inactividad'.



12:34, Sobre liderazgos, 'Falcao fue importante pero desgraciadamente no estuvo y se hizo un gran Mundial. Estuvieron Perea, Yepes, Ospina, muchos en crecimiento y el pico fue Brasil. En el actual grupo no los conozco a todos, no sé si hay un líder a la altura de Falcao porque y será un líder'



12:33, De Pékerman comentó, 'Aprendimos mucho del trabajo con el profe, pero hoy el trabajo cambia, el grupo también, espero sí un equipo más agresivo y más intenso'.



12:31, Un cambio de sede, 'No, la verdad no lo hemos discutido, me siento muy cómodo en Barranquilla porque hay un clima especial. La altura no hace una diferencia tan grande hoy, jugamos en Lima el año pasado. No se ha evaluado el cambio de sede, en Barranquilla se han conseguido muchos éxitos'.



12:29, Continuó, 'Conocer la esencia del jugador colombiano ayuda demasiado y creer que hay muy buen material que hay que enrolarlo en un proyecto común, estoy con mucha fe e ilusión'



12:28, Sobre su filosofía de juego, 'El recambio de frustra cuando no hay resultados, falta confianza, hay que trabajar mucho para generarla, con humildad, los chicos irán con bastantes partidos, ese recambio lo hace la fortaleza del grupo, pero tenemos jugadores con mucha experiencia. Mi filosofía es respetar la esencia del fútbol colombiano, no sentirse menos que nadie pero con un poquito más de intensidad'.



12:27, También habló sobre Amaranto Perea, 'Tuvimos con Luis comunicación constante desde que lo dirigimos, hablábamos cuando estaba en Leones, siempre quise que trabajara conmigo, espero pueda aportar, lo de Lucho me pone en contexto, acepto inmediatamente y con mucha ilusión'.



12:26, Néstor Lorenzo habló sobre el cambio generacional, 'Ustedes ven convocatorias de 23 pero se siguen 50, depende mucho de la actualidad del jugador, yo digo del recambio que cuando trabajamos hasta 2018 se había hecho un recambio en el grupo, se consolidó con tiempo y ayuda del grupo que debe ser unido. Se va dando con convivencia, partidos y charlas'



12:24, Sobre el trabajo con las juveniles, 'La relación será directa, lo hemos hablado con el comité, tener una línea de identidad que tiene que ver con el juego, el comportamiento, que el sub 15 aspire a estar en la selección mayor y tenga todo una uniformidad, vamos a estar muy cerca de los técnicos de juveniles, ya Perea estuvo con el profe Cárdenas en Murcia y estaremos cerca del futuro del fútbol colombiano'.



12:22, Hablar con referentes, Néstor Lorenzo dijo, 'No quise conversar hasta no estar a cargo, si. Jugadores que van dado mucho y tienen mucho por dar, tienen la responsabilidad de liderar un proyecto y ayudar a que los jóvenes de consoliden, se adapten y el cambio sea natural. Hablaré con quien considere y trataré de enrolarnos en un proyecto que sea positivo'



12:20, Ramón Jesurún habló sobre los partidos amistosos que no hay partidos concretos para la fecha de septiembre, que circulan ofertas pero no se han finiquitado. La idea, es un pedido del profesor Lorenzo, es tener competencia en los dos partidos', dijo el presidente de la FCF



12:19, De la agenda que tiene previo a sumarse al combinado nacional, 'Faltan tres fechas en el campeonato peruano, me pedían estar entre julio y agosto, adelantamos para los partidos de septiembre, me faltan dos meses de trabajo para las citaciones. Ahora estamos recogiendo información de los jugadores y observando a quienes están en el espectro y ya conocemos'



12:18, Sobre el modelo de juego y su cuerpo técnico, Néstor Lorenzo comentó, 'dos preparadores físicos, Leandro Jorge y Fernando Alloco en la parte técnica, dos analistas de vídeo e información, mi asistente será Amaranto Perea, Alejandro Otamendi, preparador de arqueros'. Añadió, 'Los sistemas son flexibles pero el 4-3-3 ocupa todos los espacios de la cancha y se puede responder a las necesidades del partido'.



12:15, Tomó la palabra Néstor Lorenzo: ' Gracias a la FCF y al Melgar, que ha entendido y ha accedido a terminar el contrato, con la ilusión de poner a Colombia en lo más alto del fútbol mundial', primeras palabras del DT.



12:14, Ramón Jesurún: 'El profesor Néstor Lorenzo es muy conocido por todos, estuvo vinculado siete años y vendrá el próximo mes a hacerse cargo de nuestra selección. El comité está muy contento por lograr que se vincule por los próximos cuatro años, que son difíciles, duros, pero hemos volteado la página y eso es lo que queremos hacer hoy', dijo el presidente de la FCF, quién deseó éxitos a Lorenzo y ratificó la más cariñosa bienvenida. 'Vamos a hacer Colombia el país grande y poderoso que hemos sido', añadió.



12:12, Ramón Jesurun dió la bienvenida al entrenador, tomando la palabra por el Comité Ejecutivo, que acudió en pleno.



12:02, Todo está dispuesto en la sede de la Federación para el inicio de la rueda de prensa, en la que se ha confirmado la presencia de Néstor Lorenzo, Ramón Jesurun, presidente de la FCF y Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

