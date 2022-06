¿Estará James en era Néstor Lorenzo en Selección Colombia? DT responde

Néstor Lorenzo, nuevo entrenador de la Selección Colombia, habló sin titubeos de todo lo que vendrá en el proceso que apenas arrancará el próximo mes, cuando termine su vínculo con el Melgar de Perú y se ponga definitivamente la camiseta amarilla.

Pensando en fortalecer el grupo después de la penosa eliminación del Mundial de Catar, el DT se ha puesto manos a la obra pero sin desconocer el proceso del que hizo parte durante siete años, cuando fue asistente de José Pékerman, en el ciclo más exitoso de la tricolor en los Mundiales.



Justamente sobre esa relación con los veteranos de la actual selección, el argentino se refirió puntualmente a uno que genera mucha polémica: James Rodríguez. El jugador de Al-Rayyan de Catar ha ido decreciendo en su rendimiento y prueba de ello es que dejó de estar en ligas de primer nivel como España, Alemania e Inglaterra para acabar en Catar.



Aún así, no está descartado, a juzgar por las palabras del nuevo entrenador: “De James me preocupa que recupere la actividad, que juegue, pero no me preocupa por él, no va a dejar de ser mejor jugador por faltar un mes de las canchas. Él tiene una categoría impresionante y estará siempre en el ámbito de la Selección mientras yo esté. Sobre todo, lo que tiene que preocuparnos es la inactividad, se sabe que para venir hay que estar bien, pero tiene nuestro apoyo de que se recupere bien y estará en los planes, sin duda”, declaró.



James fue el hombre que resolvió la ausencia inesperada de Falcao por lesión en el Mundial de Brasil y no solo fue el faro del equipo que llegó a cuartos de final, sino que terminó como goleador y ganador del premio Puskas al mejor gol de ese 2014. Muchos parecen haberlo olvidado después de verlo deambular entre Bayern, Real Madrid, Everton y el propio Al-Rayyan, de donde saldría pronto, aunque su futuro es muy incierto. Eso le preocupa a Lorenzo, pero es evidente que no le cerrará la puerta a un hombre que fue determinante si es que logra recuperar su nivel competitivo.