Santos Borré se ilusiona: Lorenzo, el indicado y ya vive la Supercopa

Una apuesta para muchos, un gran acierto para otros allegados al combinado nacional que buscan soluciones para comandar la nueva generación que aparecerá en la Selección Colombia. Luis Díaz, Luis Sinisterra y Rafael Santos Borré, por sus excelentes resultados en la temporada recientemente finalizada, serán los pilares que tendrán que liderar al país futbolísticamente.

Con un Néstor Lorenzo expectante por iniciar su camino con la Selección Colombia, un viejo conocido que estuvo de cerca con José Néstor Pékerman ha sido foco de críticas y elogios en el mundo del fútbol. Néstor Lorenzo firmó, y espera devolver esa ilusión a todo un país que sueña con el Mundial de 2026, este como un objetivo que tendrá el argentino, y Luis Amaranto Perea como su asistente técnico.

Rafael Santos Borré habló sobre el nuevo timonel en entrevista durante su estadía en Bogotá, en un evento de Nike. Sobre Néstor Lorenzo, dijo, ‘me quedo con que haya sido con tiempo la decisión, creo que es algo bueno porque le da tiempo para trabajar, para conocer el equipo y para armar la idea que él quiere armar. Siento que es un gran entrenador que nos puede brindar el conocimiento que ya tuvo con la Selección Colombia siendo asistente del profe José en las Eliminatorias’.

De Néstor Lorenzo y de su paso inicial con el combinado nacional siendo la mano derecha de José Néstor Pékerman, mantuvo, ‘esa experiencia le puede ayudar a saber manejar el fútbol colombiano y la Selección Colombia y los objetivos que tenemos por delante que es primero la Copa América y luego clasificar al Mundial’. Así las cosas, lo aprueba completamente.

Habló sobre lo que no se puede volver a hacer de cara a las próximas Eliminatorias, ‘creo que Lorenzo ya ha hecho un análisis de lo que fueron las Eliminatorias en este último tiempo y él sabrá qué decisión tomar en ese momento, porque no solo me corresponde a mí, también a otros jugadores. Debemos hacer una autocrítica de lo que se hizo mal y tratar de mejorar para las Eliminatorias que se vienen, tenemos un grupo maduro y experimentado para salir de esa situación’.

Con su protagonismo en Europa, Rafael Santos Borré es un gran líder en el combinado nacional, y respondió, ‘es importante asumir las responsabilidades y creo que es un momento en el cual si la Selección hace un recambio y por ahí ver jugadores jóvenes, se tiene que hacer con calma y prudencia, no cargarle la responsabilidad a un solo jugador ni a los más experimentados, que el grupo sea el que pueda tener el mando y todos tenga voz dentro de la Selección, es importante escuchar a todos. En esta etapa de la Selección es bueno asumir responsabilidades’.

Cambiando el combinado nacional por el Eintracht Frankfurt, habló sobre su actualidad, ‘estoy muy tranquilo en cuanto a mi futuro, acabo de ganar la Europa League, estoy en un club que viene haciendo las cosas bien y estamos muy tranquilos, la próxima temporada vamos a tener Champions League y eso me da tranquilidad, pero no me cierro a las posibilidades de escuchar ofertas y de analizar lo que pueda pasar de aquí en adelante. Si viene un club interesado lo analizaré en su momento y tomaré la decisión que mejor me convenga’.

Explicó que le gustaría jugar en la Premier League por la organización, aunque está feliz de estar en la Bundesliga, un certamen muy competitivo. Por último, sobre ese enfrentamiento entre campeones europeos ante el Real Madrid, dijo, ‘todos sabemos lo que es el Real Madrid, es un equipo muy copero que ha ganado muchos títulos a lo largo de la historia y que sabe jugar este tipo de partidos, pero nosotros con humildad y cómo venimos enfrentando los partidos anteriores. Esta para un reto importante para poder retomar esa idea que teníamos para competir con el Madrid e intentar quedarnos con la Supercopa’.