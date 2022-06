¡Bombazo! Santos Borré y una estadística increíble en la temporada

El gran reto que tenía Rafael Santos Borré en su trayectoria deportiva era brillar en Europa. Tras un despegue tremendo en su carrera en la que inició en el Deportivo Cali, y con sus buenos resultados como goleador azucarero, voló alto con destino a España con el Atlético de Madrid. Como colchonero, no logró debutar en LaLiga, pero fue el trampolín para llegar al Villarreal cedido con opción de compra que no activó el submarino amarillo.

Muy biche y joven, no logró tener su mejor desempeño en Europa, y de ahí volvió a Sudamérica en donde tuvo excelentes actuaciones con River Plate. Ganó siete títulos con los riverplatenses, y de manera individual, quedó como máximo goleador del Mundial de Clubes, Balón de Bronce de dicha competencia en 2018, máximo goleador de la Superliga Argentina, estuvo en el equipo ideal de América y de la Copa Libertadores en el 2020 y en el 2021 fue máximo goleador de la Copa de la Liga Profesional.

Llegó a Alemania y deseó la revancha en Europa. Eintracht Frankfurt poco a poco empezó demostrarle cariño a Rafael Santos Borré que paulatinamente se ganó los corazones teutones anotando 12 goles en 45 partidos y repartiendo ocho asistencias. Arribó a suelo alemán con un costo de 17 millones de euros.

En la Uefa Europa League logró anotar cuatro tantos, y fue el héroe de la obtención del título convirtiendo el penal definitivo que dio lugar a alzar la copa cortando una sequía de 42 años sin poder levantar un trofeo de competencias europeas para el Eintracht Frankfurt.

La adaptación no le costó a Rafael Santos Borré y empezó a dar de qué hablar en el onceno del Frankfurt. No es fácil llegar y responder a la presión de no volver a protagonizar lo hecho en España por su corta edad. Ya más maduro y con más recorrido afuera de Colombia, logró ganarse a todos los aficionados del club alemán y afianzarse como una carta habitual de Oliver Glasner.

Por su excelente temporada, reconocido como el goleador del Eintracht Frankfurt, el 9 de junio la página de estadísticas de valores en el mercado, Transfermarkt actualizó su precio, que subió un 17,6% y se ubica en el Top 5 de colombianos más costosos. Una cifra récord a comparación con los 17 millones, valor con el que llegó a Alemania y ahora, su precio está en los 20 millones de euros.

En la plantilla del Eintracht Frankfurt, también está en el Top 5, detrás de Evan Ndicka de 32 millones, Filip Kostic, 24 millones, Djibril Sow, 22 millones y Daichi Kamada con ese mismo valor. Asimismo, está detrás de sus compatriotas, Luis Díaz, 45 millones, Dávinson Sánchez, 30 millones, Duván Zapata, 28 millones y Luis Sinisterra con un costo de 25 millones de euros.