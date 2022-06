Mina y Cuadrado se rindieron ante el potencial de Díaz y Borré

Luis Díaz y Rafael Santos Borré tuvieron una temporada excelente en el fútbol europeo. Su desempeño con el Liverpool y Eintracht Frankfurt los dejó como los delanteros más destacados de sus clubes.



Pese a que sigue sintiéndose el sinsabor de no poder ir a Catar 2022, tanto Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado son conscientes del talento que tiene la tricolor, en todas las líneas, para apuntarle al 2026.



Esto dijeron sobre Luis Díaz, alabando su paso por el Liverpool, al igual que Rafael Santos Borré con el Frankfurt. Además, de dedicarle unas palabras a James Rodríguez, acerca de su presente y esperando que vuelva a competir al máximo nivel.



Juan Guillermo Cuadrado: Luchito es un gran talento. Desde el 2014 en la Selección, trajeron el sparring, ya se le veían condiciones. Obviamente en el uno a uno es su mejor cualidad. Sabemos lo que es en la cancha, es una persona que se las cree. Te pide la pelota que puedo resolver, eso es importante. Esa hambre que tiene le permitirá llegar lejos. Es una persona humilde, con un corazón dispuesto a ayudar. No solo en lo futbolístico, pero como persona es excelente. Espero pueda seguir representándonos de la mejor manera.



Yerry Mina sobre Borré: algo que admiro de él, es persona, ante de ser jugador. Es humilde, un pelado que le gusta compartir, hablar, sentarse a escuchar a los demás. Siempre ha salido a flote. Como persona es excelente. Está marcando la diferencia, los movimientos de él son fundamentales. Me cuesta a mí, por más que tú le des. Cuando tocan los entrenamientos, yo voy duro, él nos dará muchas alegrías, está en su nivel.



Charlas de Cuadrado con James Rodríguez: con él tenemos una relación buena. Cuando decimos que somos una familia, es real. Puse eso molestando, porque tenía el cabello rosado, lo asimilé con el Miami. No sé a dónde irá, creo que va a donde pueda retomar el nivel, continuidad y que queremos. Cuando está en buen nivel, ha sido uno de los mejores jugadores que ha dado Colombia. Si encuentra esa continuidad, puede aportar muchísimo. Lo admiro como jugador, como persona.