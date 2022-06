¿Problemas en la Selección? El llamado a la unión por la tricolor

La Selección Colombia ha estado rodeada de muchos factores, externos e internos, que han dado cabida a los rumores. Además, se hablaba en un momento sobre las supuestas divisiones que surgieron luego de los partidos contra Ecuador y Uruguay en el 2020.



Ante esto, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, aprovecharon para hablar de la interna del grupo, cómo ha sido el manejo de los líderes del plantel.



Además, recordaron el proceso con Reinaldo Rueda y cómo ven el recambio generacional, con la llegada de nuevos jugadores para los próximos años.



Camerino Selección Colombia



Yerry Mina: hay personas que quieren destruir, no todos los periodistas. ¿Cuadrado, tuviste algún problema? No. Son personas que llegan a poner cosas para que nosotros nos desubiquemos. Siempre estuvimos fuertes, para representar de la mejor manera. Hay cosas que no salen bien, pero no pasa nada. Vamos a seguir dándolo todo.



Personalmente admiro a Cuadrado, Falcao, James, Ospina. Son personas muy humildes, que uno esté bien. Dan consejos, de cómo hacer las cosas. Hay que apoyar y motivar a los jugadores. Tu vas a Inglaterra y Brasil, te impulsan. Si cometes un error, bueno, se dice lo que se debe y ya. Algunos acá tratan de hundirte. Si fuéramos un poco distintos acá, estaríamos por encima. Los invito para cambiar esa forma de pensar, ayudemos a que los que vienen atrás puedan crecer, ir con confianza y abrirle la puerta a los de atrás.



Eliminación del Mundial y mensaje de despedida



Juan Guillermo Cuadrado: puse el mensaje porque estaba triste, todos queríamos ir al Mundial. NO se nos dio. Para mí es un orgullo vestir la camiseta. Hasta que dios me dé la oportunidad de aportar, jugar o no, será motivo de orgullo. Trabajaré para estar y pues lo daré todo para que pueda estar en el proceso. Debo esforzarme.



Recambio generacional de la Selección Colombia



Juan Guillermo Cuadrado: es importante trabajar desde las divisiones menores. En Colombia hay muchísimo talento, a medida que pasa el tiempo, veremos esos nuevos que llegan. En la Selección hay muchísimo joven, caso de Luis Díaz. No tuvo ese proceso de Selección, pero es un crac.



Así como él hay muchos, los veedores deben estar atentos, para sacar lo mejor para la tricolor, haciendo fácil esa transición. Poco a poco irán saliendo.



Yerry Mina: en Europa y en el exterior hay mucho jugador. Muchos que no hicimos ese proceso, pero que pueden llegar. Solo queda mejorar el fútbol nacional, se ven situaciones donde nos da un poco de tristeza, por algunas cosas, por el fútbol que vemos allá y lo que se ve acá.



Proceso de Reinaldo Rueda



Yerry Mina: yo solo tengo palabras de agradecimiento, de admiración y respeto. Él como persona es una calidad. Yo fui a la habitación de él y le dije que lo admiraba, por la persona que es, es un guerrero.