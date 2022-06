¿Llanto culminado? Byron Castillo celebra, pero pierde oportunidades

Puede celebrar, claro, Byron Castillo fue foco de críticas y de extensivas y exhaustivas investigaciones por parte de la Selección de Chile que buscaba su cupo al Mundial de Catar 2022 por la presunta alineación indebida de Ecuador en ocho partidos en los que Castillo fue titular.

La partida de nacimiento, como lo confirmó Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación Chilena de Fútbol mantenía que nació en Tumaco, Colombia y no en Ecuador. Mientras tanto, José Massú Espinel, abogado de Byron Castillo señaló que nació en Playas, una zona ecuatoriana. La FIFA desestimó las acusaciones de los chilenos, y la novela llegó a su fin momentáneamente.

En la Federación Chilena de Fútbol no planean bajar los brazos tan temprano, y se preparan para esperar la fundamentación de por qué desestimaron las pruebas fidedignas de Eduardo Carlezzo y acudir al TAS si es el caso y si hay esa necesidad. Castillo en los encuentros pasados con el Barcelona de Ecuador no pudo ocultar su llanto, uno que está por culminar con éxito y que dejará a los ecuatorianos en el lugar que se merecen ocupando una plaza en Catar como estaba presupuestado.

Esas lágrimas tuvieron su fiesta semanas después con la venta de Byron Castillo al fútbol mexicano en el Club León. Grandes especulaciones se esperaron en el mercado por el caso del jugador ecuatoriano, y así lo confirmó José Chamorro, representante de Castillo.

Sin duda alguna, las investigaciones y ese tramo complicado que vivió la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Byron Castillo trajeron grandes consecuencias pese a resolverse exitosamente. José Chamorro comentó en Debate Fútbol de DirecTV Ecuador, ‘no lo quise contar en su momento, pero los jugadores que se destacan son apetecidos por los mercados internacionales. Byron Castillo es el único titular de la selección que se encuentra en Ecuador y hubo obstáculos. Ha habido mucho daño al jugador, al Barcelona por una transferencia. Había mercados europeos interesados y ellos esperaban una resolución’.

Aunque no fue Europa, Byron Castillo y José Chamorro celebraron la llegada del jugador al fútbol extranjero. Firmó con el Club León de México. Chamorro explicó cómo se dio esta transferencia, ‘tengo una relación con el Grupo Pachuca, he trabajado toda mi carrera con ellos y confiaban en lo que les decía. Me dijeron ‘vamos para adelante porque el jugador nos gusta, tiene las condiciones para estar aquí y en cualquier liga’. Así que ahora vamos a México y seguiremos trabajando para que después del Mundial sea vendido a Europa’.