¡Encendió la polémica! ‘Tren’ Valencia escogió al sustituto de James

Polémica total en el fútbol colombiano. Este viernes, la Federación emitió un comunicado en el que se desconvocaba a James Rodríguez por cuestiones netamente físicas y el volante del Everton respondió inmediatamente.



Tomada la decisión, y sin nada que hacer para revertir la situación, tan solo resta esperar por el reemplazo que escogerá Reinaldo Rueda. No es que abunden las opciones.

Al respecto, un histórico de la Selección Colombia, Adolfo el ‘Tren’ Valencia habló con Deportes RCN sobre quién debería ser el encargado de suplir la ausencia del cucuteño y de paso dio su opinión de todo lo ocurrido.



Justamente sobre las lesiones del 10 colombiano, el exfutbolista manifestó que “si el jugador no está 100% para ir a una competencia internacional, hay que darle tiempo para que se recupere”. Incluso sacó de la polémica a Rueda, “esta decisión no tiene nada que ver con el entrenador”.



No negó la importancia de James dentro del grupo, “cuando él esté bien seguro estará ahí, tendrá su lugar”, pero es consciente de que en estos momentos es mejor buscar una alternativa, “debemos buscar otra posibilidad u alternativas porque el fútbol no para, también continúa... de pronto son diferentes a James, pero hay futbolistas que pueden llegar y aportar al equipo”.



De esto último, el ‘Tren’ tiene claro quién sería el mejor sustituto: Jarlan Barrera, volante de Atlético Nacional. “Es un jugador que viene jugando bien, arma bien y crea bien... de todos los volantes que nombran ahí, a mí me gusta él, viene con experiencia de afuera”.



El ex-Junior tuvo una mínima participación en Rosario Central de Argentina y cuenta con proceso en categorías menores de Selección Colombia, incluso disputando el Mundial sub20 del 2015 junto al ya convocado Rafael Santos Borré.



¿Jarlan tendrá su oportunidad?