¡James protesta decisión de Selección Colombia! ¿Acaso no lo hablaron?

James Rodríguez se enteró por un comunicado que está fuera de la convocatoria de la Selección Colombia.

El creativo emitió un enérgico comunicado en el que lamenta su exclusión, justo ahora que estaba preparándose, sino con miras a las Eliminatorias sí con la intención de jugar la Copa América.

James explica que está en el proceso final de su recuperación y eso le permitía estar al menos contra Argentina por las Eliminatorias. No entiende la decisión de Reinaldo Rueda: "con sorpresa recibo el comunciado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuepración total, recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho".



Y ahí no termina la molestia: "lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida".



"Rompe con todo". Esas palabras retumban a esta hora. ¿Es el final de su ciclo vestido de amarillo? ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Acaso no hubo comunicación previa entre el DT y uno de sus capitanes? Preguntas que por ahora están sin respuesta.