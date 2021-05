Batacazo en Colombia: ¡James no juega Eliminatorias ni Copa América!

Todos los temores se confirmaron: James Rodríguez no jugará las Eliminatorias a Catar 2022 contra Perú y Argentina ni la Copa América. Las lesiones, otra vez lo condenan.

"El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021", dijo la FCF en un comunicado.



Los tiempos no dan: "En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por el entrenador Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano".



"El entrenador y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho".