¿Perdió millonario contrato por sexo? El nuevo escándalo de Neymar Jr

Los escándalos no se toman vacaciones, al menos no para Neymar Jr. El último tiene que ver nada menos que con un intento de abuso, que habría llevado a que perdiera un millonario contrato publicitario.

El año pasado sorprendió el fin del patrocinio que por 15 años mantuvo la firma Nike con la estrella brasileña y aunque inicialmente se habló de la pandemia y otras razones para el divorcio, ahora se sabe que el fondo del asunto habría sido un tema de índole sexual.



La estrella del PSG, según The Wall Street Journal, habría intentado obligar a una empleada de Nike a realizarle sexo oral en una habitación de un hotel, durante un evento de marketing en Nueva York, en hechos ocurridos en 2016.



Citando a personas familiarizadas con el asunto, la fuente indica que la mujer presentó una denuncia en 2018 y Nike contrató a un bufete de abogados independiente para investigar la acusación, que no llegó a estrados judiciales.



Un vocero de Neymar Jr negó la acusación y declaró al Journal: "Neymar Jr. se defenderá enérgicamente de estos ataques infundados en caso de que se presente algún reclamo, lo que no sucedió hasta ahora".



En efecto, la firma de ropa deportiva dijo que la investigación "no fue concluyente", pero la situación hizo que se separara de Neymar, a quien comenzó a patrocinar desde los 13 años de edad.



"Nike terminó su relación con el atleta porque se negó a cooperar en una investigación de buena fe de las acusaciones creíbles de irregularidades cometidas por un empleado", dijo al Journal la asesora Hilary Krane. "Sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder brindar datos de apoyo", añadió la marca.



Después de su separación de Nike, Neymar firmó un nuevo acuerdo cercano a los 40 millones euros con la empresa alemana Puma.



El asunto remite a la denuncia de una modelo brasileña por presunto abuso sexual en 2019, cuando los fiscales cerraron el caso alegando falta de pruebas. La policía acusó a la mujer de fraude procesal, denuncia calumniosa y extorsión.