¿Por qué los ausentes en Selección no entraron a la lista de Queiroz?

“Las decisiones no caen del cielo, es un staff que trabaja muchas horas en observaciones detalladas”, decía el técnico Carlos Queiroz en su conferencia de prensa de presentación de la convocatoria para los partidos de Colombia contra Japón (22 de marzo) y Corea del Sur (26).

Podría ser la respuesta para muchos inconformes con la ausencia de jugadores con buen presente, experiencia de Selección y físicamente aptos, que finalmente no entraron en la lista final de 23.



Salvando los casos de lesiones de Cuadrado, Carlos Sánchez, Cristian Zapata o José Izquierdo, o el final del ciclo de Carlos Bacca, muchos se preguntan ¿Por qué no están los ausentes?



Aquí, repasamos caso por caso:



Bernardo Espinosa

Defensor- Girona de España

29 años

Es tal vez el caso más llamativo en la lista de Carlos Queiroz. Bernardo, como se conoce en España, es un habitual en el equipo ideal de LaLiga, suma 31 partidos en la temporada (24 de Liga y 7 de Copa) y solo alguna sanción o problema físico lo sacó de carrera. Tiene cinco convocatorias a la Selección mayor, la última en los amistosos contra Australia y Francia, hace un año, previo al Mundial de Rusia. Curiosamente, no ha jugado un solo minuto, nunca salió del banquillo.

Preocupa pues ya no tiene la edad para hacer la fila y se prefirió a otros sin competencia, como Jeison Murillo –Barcelona- por encima de él. Además, hay otros más jóvenes como Aguilar o Cuesta esperando turno. Su opción es contar para la Copa América… o cerrar el capítulo.



Carlos Bacca

Delantero- Villarreal de España

32 años



Fue el único caso al que se refirió Carlos Queiroz al detalle. Agradeció su gran aporte al equipo, dijo que habló personalmente con él y dijo que casos como el suyo hacen pensar que para nadie está cerrada la puerta de la Selección Colombia.

La razón, entonces, pasa por el presente. En 2019 apenas tiene un gol y ya incluso ha perdido la titularidad en su club. Además, DT y jugador entienden que la hinchada tiene un desgaste y que es prudente abrir la puerta a la renovación, más cuando vienen Muriel o Zapata o el mismo Morelos en racha.



Edwin Cardona

Volante- Pachuca de México

26 años

Hace un poco más de un año que el volante antioqueño deambula después de haber sido fijo en las convocatorias. Pasó el 2018-2019 con Boca Juniors sumando 11 partidos y 3 goles y en el Pachuca ya contabiliza 14 juegos y 2 goles. Es una recuperación, es cierto. Pero otros en su posición ofrecen mayor regularidad.

Cardona pudo cerrarse la puerta con la niñería, en el amistoso contra Corea (rival del 26 de marzo), que le costó una sanción de cinco fechas (amistosos) y al ausencia definitiva del Mundial de Rusia 2018, al que ayudó con goles a clasificar.



Miguel Borja

Delantero- Palmeiras de Brasil

26 años

El atacante ha estado por años en la fila de la Selección Colombia. Su constancia y su disciplina le abrieron la puerta del equipo mayor de Pékerman, que lo llevó a Rusia 2018 incluso por encima de Duván Zapata, sin duda muy influyente en el proceso clasificatorio.

Pero pasó el 2018 con 28 partidos entre Serie A y Paulista con 10 goles y en este 2019 lleva 8 juegos y 3 tantos. De hecho, la prensa brasileña ha reportado recientemente molestias con su rendimiento y el público ha llegado a hacerle reproches, ante lo cual el técnico Scolari ha salido en su defensa. Su presente no le ayuda, pero su experiencia le puede abrir la puerta de la Selección otra vez en cualquier momento.



Rafael Santos Borré

Delantero- River Plate de Argentina

23 años

El atacante, campeón de Copa Libertadores, firmó un 2018 con 47 partidos y 15 goles y lleva, en 2019, 4 tantos en 19 salidas. Su técnico, Marcelo gallardo, ha salido en las últimas horas a respaldarlo y a pedirle que no se obsesione con el gol, que ya llegará, que él cumple a cabalidad sus funciones.

No es falta de experiencia o roce internacional, es que hoy, para la Selección, hay otros atacantes con mejor promedio goleador e influencia en el juego. Y Santos Borré sabe que la competencia es voraz y entiende que, a su edad, ya otros jugadores, como el convocado Muriel, tuvieron que hacer la fila. La paciencia será la clave.



Óscar Murillo

Defensor- Pachuca de México

30 años

Estaba siempre en la lista de convocados por fuerte en el juego aéreo, por potente, por seguro y sacrificado cuando tuvo que cambiar de perfil. Pero no está en la lista de Queiroz.

Su presente habla de 28 partidos en la temporada y de la titularidad en el juego inaugural de Colombia contra Japón, en Rusia 2018. No tiene problemas físicos y tampoco habló de su caso el nuevo DT de Colombia. Lo suyo bien podría ser el final de un ciclo en el equipo mayor… salvo caso de necesidad, es decir una lesión de alguno de los convocados.



Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

Delantero- Huesca de España

19 años

‘Cucho’ Hernández pasó la Navidad de 2018 con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Ascendió con el Huesca primero y luego Arturo Reyes le hizo realidad el sueño del primer llamado a la Selección Colombia de mayores. Para redondear, el día de su estreno, contra Costa Rica, anotó un doblete que vinieron a celebrarle Falcao y James… No le faltaron regalos.

Pero el 2019 le deparó una historia distinta: Lleva 25 partidos en la temporada y solo 3 goles y su equipo no lo pasa bien en LaLiga. No está, pero también hay que tener en cuenta que estará en el Mundial Sub 20 de Polonia, en junio próximo, y que siendo tan joven su futuro entre los mayores es enorme.



Jorman Campuzano

Volante de Boca Juniors

22 años

El proceso del cambio de equipo y de Liga no tiene que ser sencillo. Y no lo es para el más famoso hijo de Tamalameque. Pasó de Nacional a Boca Juniors y aún no logra consolidarse con Alfaro, gestor de su contratación.

Suma 10 juegos y venía de 46 en la temporada con Nacional. Ese presente, con sus complejidades, le pasa factura y lo saca del listado de Selección, en el que registra un llamado para un amistoso con Venezuela. Concentrarse en su proceso actual y esperar en la fila serían sus opciones.



Víctor Cantillo

Volante de Junior

27 años

Muchos se molestaron por la ausencia del rendidor volante del Junior cuando vieron que no llegó a la lista de Queiroz. A él también pudo sorprenderle. Completa 11 partidos con Junior, siempre titular, siempre eficiente, y viene de un 2018 con 42 partidos y un título de Liga II.

Sus argumentos son fuertes… pero también la competencia que tiene en su puesto. Barrios, Mateus, Lerma y Cuellar lo superan en roce internacional. Paciencia, pues bien puede estar ausente ahora y presente en Brasil. Su último llamado fue para los amistosos contra Australia y Francia. Puede llegar un llamado más.