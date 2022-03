Otra vez suena Bielsa: probables condiciones para dirigir a Colombia

¿Marcelo Bielsa dirigirá a la Selección Colombia? No sería la primera vez que suena y tampoco sería la primera vez que la versión no pasa de ser una especulación.

Ahora que el dolor de la eliminación del Mundial de Catar es una herida abierta se apunta a un futuro que nadie puede confirmar, pues los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) están en tareas turístico-administrativas en Doha, a un día del sorteo de la Copa Mundo.



Según explica el sitio Onefootball, Bielsa estaría entre los candidatos a reemplazar a Reinaldo Rueda, pero ese sería solo el comienzo de una poco probable historia, pues habría una importante lista de requisitos a cumplir, los cuales, en términos realistas, no son tan sencillos en un caótico escenario como el de la FCF.



"La primera condición del ex Leeds es la de también tomar el control de la selección Sub-20, algo positivo de cara a armar procesos solidos desde la categorías inferiores, que aporten de una forma más directa al combinado de mayores, con el nacimiento de jugadores jóvenes, que no necesiten de adaptación en el plantel principal, sino que lleguen a brillar y a aportar", afirma la fuente.



Primer punto complicado: la Sub 20 tiene un entrenador recién nombrado, Héctor Cárdenas, quien cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo (léase Álvaro González) y trabaja al margen de los mayores. Rueda, quien le dio a Colombia su mejor figuración en un Mundial (tercero en Copa Sub 20 de 2003), no pudo lograrlo.



Segunda petición casi imposible de cumplir: "pide que la Federación respete su posición como entrenador, que no se entrometa y tenga compromiso con su proceso". Eso les costó el puesto a Pékerman, Queiroz y ahora Reinaldo Rueda. No hay manera de garantizar independencia, no importa quién lo pida.



"Finalmente, Bielsa pide un proceso largo, factor determinante para lograr los objetivos... tras los difíciles últimos años se necesita de un tiempo para dar un renacer al equipo nacional", dice la fuente que es el tercer requisito. Valdría preguntarle al propio Queiroz, a quien le dieron solo cuatro partidos de Eliminatorias antes de despedirlo.



No es claro si esas presuntas exigencias son del argentino pues tampoco se ha confirmado que le hayan hecho alguna oferta formal. Hasta que eso no ocurra será todo parte de la especulación. Pero, como se puede ver, el escenario de Bielsa dirigiendo a Colombia parece, al menos por ahora, muy alejado de la realidad.