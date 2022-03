Teófilo no se quedó con nada: 'hubo mal manejo en la parte de arriba'

Uno de los olvidados justo cuando tuvo su mejor momento e inclusive fue eje del título de Liga con Deportivo Cali, fue Teófilo Gutiérrez.

El atacante no fue tenido en cuenta por el técnico Reinaldo Rueda, quien sugirió que su época vestido de amarillo sencillamente había terminado y que era momento de dar paso a nuevas generaciones.



Por eso se desahogó el barranquillero, una vez confirmada la eliminación de Colombia del Mundial de Catar, a finales de este 2022.



"Me quedo con esa deuda. No poder estar con la camiseta amarilla que representa mucho para mi país. Pero creo que, a los que llamaron, lo hicieron muy bien. Ya cada uno se mirará al espejo y mirará los partidos, para ver en qué puede mejorar para la selección. Si uno juega en equipo, se hacen mejor y más fáciles las cosas", dijo en charla con Win Sports.



Sin embargo en vez de apuntar a Rueda o al cuerpo técnico, su crítica fue para los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF): "Creo que hubo un mal manejo en la parte de arriba. Eso influye mucho en la selección. No se han hecho las cosas bien y nos quedamos sin un Mundial. En las Copas Internacionales no estamos siendo lo que es el fútbol colombiano: jugar bien a la pelota, mostrar intensidad, criterio y carácter en cualquier estadio al que vayamos a representar a nuestro país".