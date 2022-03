¿Abrió puerta de salida de Selección? Emotivo y duro mensaje de James

Pasaron las horas y la tristeza de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar dio paso a las culpas y la profunda reflexión de los protagonistas.

Muchos hablaron de la responsabilidad principal del entrenador Reinaldo Rueda, otros más apuntaron a un dirigencia que no solo no derramará una sola lágrima sino que estará en la Copa Mundo, en hoteles de lujo, como si hubiera algo que celebrar.



Pero en el fondo hay una realidad: aquellos que fueron a la cancha, que pasaron siete partidos sin anotar y precipitaron esta tristeza que miles de colombianos aún procesan, necesitan hacer su 'mea culpa'. Y el primero que ha dado el paso al frente -como corresponde- es James Rodríguez, uno de los capitanes del equipo, a quien la eliminación le duele tanto que hasta se plantea si seguirá o no vestido de amarillo en el futuro.



"Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial", empezó diciendo el 10 del equipo.

Pero ojo a la frase que abriría la puerta de salida o que al menos da la sensación de que no se siente ya tan indispensable: "Me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como. No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", afirmó.



La declaración del zurdo tiene mucho que ver con lo que experimentó en este ciclo de Rueda, quien decidió apartarlo de la Copa América, un golpe que fue directo al corazón del jugador, quien reaccionó mal y públicamente lo criticó. Eso seguro le cambia la perspectiva de su rol en el equipo hacia el futuro.



"Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra", concluyó un dolido James, quien debe estar consciente que, para no renunciar a la camiseta que dice amar, necesita volver al fútbol de élite.



Pedir planificación es otro punto central de su declaración, especialmente ahora que se mira a los juveniles y no se ve el recambio necesario para pensar en un futuro más claro y feliz en la Selección Colombia. ¿Entenderán el mensaje los que deciden? Probablemente no. Ellos sí 'clasificaron' a Catar.