Desde la Liga exigen certeras medidas tras quedar fuera del Mundial

La decepción colombiana rumbo al Mundial de Catar 2022 sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad, un dirigente del fútbol local advirtió que se tienen que tomar medidas inmediatas para empezar a solucionar los grandes fallos que hay desde la Liga hasta las diferentes categorías de la Selección.

A través de redes sociales, Carlos Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, solicitó reunirse con los demás dirigentes del FPC para tratar el tema y encontrar soluciones. Justamente postuló la próxima asamblea de Dimayor como el escenario perfecto para hacerlo.



“En su gran mayoría país está triste por no clasificar al Mundial, pero también indignado. Es el momento para que todos los dirigentes,incluyéndome, hagamos un debate y análisis profundo. Ojalá!!! en próxima reunión de @Dimayor”, trinó en su cuenta de Twitter.



Así mismo, Ferreira aseguró que “no podemos quedarnos como si nada hubiese pasado”, tras la eliminación cafetera.



Y es que para muchos, el gran problema del fútbol colombiano viene desde la dirigencia y a partir de allí se han desencadenado varias frustraciones: flojo nivel de la Liga BetPlay, la improvisación con el fútbol femenino, el terrible balance en torneos internacionales de clubes y, la cereza en el pastel, la no clasificación al Campeonato del Mundo.