Once ideal de Colombia por pura actualidad: Lorenzo, no lo entenderías

La discusión no es si los 26 convocados tienen méritos o no para estar en la Selección Colombia, que se medirá en fecha FIFA a España y Rumania, el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Por mucha polémica que genere, la realidad es que están todos los fijos de Néstor Lorenzo, salvo lesionados como Juan Cuadrado, Dávinson Sánchez y Matheus Uribe, y eso ya es una primera victoria para el cuerpo técnico, al de la continuidad.

​

Por eso vale la pena preguntarse, en vez de patinar sobre una elección ya irreversible, cómo llegan esos convocados y quiénes deberían ser los titulares.

​

Lo primero es entender que a Lorenzo no le quita el sueño al actualidad de los jugadores y de hecho ha sido su confianza y su apuesta personal que algunos como James Rodríguez, Kevin Castaño y Mateo Casierra, solo por mencionar algunos ejemplos, hoy tengan un cupo fijo en el equipo.

​

​Pero en un mundo ideal, más justo para algunos, ¿no deberían jugar aquellos que lo estén haciendo mejor actualmente, que tengan más regularidad y lleguen con un alto nivel competitivo? Ojo, que ya se dijo que para el DT esa no es la única variable, pero a la hora de jugar a ser el que toma las decisiones vale un ejercicio meramente estadístico.

​

Si lo más importante fuera la foto de hoy en esa lista de convocados, esta sería la formación titular ideal, solo teniendo en cuenta los minutos de juego:

Once ideal fecha FIFA 2024 Foto: Sofascore para Futbolred

Hay varias sorpresas. La defensa tendría a tres ex Genk más Borja, todos titulares sin discusión, igual que el portero Vargas, aunque no firme su mejor temporada en Atlas; habría un medio campo inédito con Lerma y Juan Camilo Portilla, ambos indispensables en sus clubes y con una cantidad de minutos alucinante y junto a ellos otro insustituible como Jhon Arias, figura habitual en Fluminense.



El ataque es el que más cambiaría: de los delanteros fijos ninguno lograría abrirse camino y se jugaría sin un 9 de referencia, con lo cual a Luis Díaz, figurón en Liverpool, lo acompañarían Luis Sinisterra y Yaser Asprilla alternando para aparecer en el área por derecha o por el centro, apoyados en Arias y sus geniales proyecciones. ¿Le suena la idea?



Porque hay que decir que de los de la 'vieja guardia' no tendrían ninguna posibilidad debido a sus inciertos momentos deportivos: David Ospina tiene un puñado de partidos en el año tras una grave lesión, James apenas suma unos minutos en Sao Paulo después del impase de su renuncia y su pedido de perdón; Rafael Santos Borré viene de la inactividad en Alemania y solo 10 minutos con Internacional de Brasil; Santiago Arias tiene más rodaje pero escaso en Bahía; a JuanFer Quintero no le alcanza aunque juegue más que en muchos años anteriores en Racing, caso muy parecido al de Yerry Mina y su cambio al Cagliari en Italia; y Mojica no tiene cómo competir con Borja.

​

​Claro, el ejercicio es solo eso porque, como se advirtió, para Lorenzo pesan igual la actualidad que el recorrido en la Selección Colombia, el conocimiento de su idea y hasta el comportamiento en las concentraciones. Todo suma y no depende de la cantidad de minutos jugados. Aquí la meritocracia, como en el país, no es lo más importante.