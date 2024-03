¿Desconcierto por Poveda en Selección? No es mejor que los de la Liga

La convocatoria de la Selección Colombia sigue generando polémica más por las ausencias que por las presencias de varios jugadores que, en honor a la verdad, son la base que ha usado el técnico Néstor Lorenzo en sus 21 meses de trabajo.

Es verdad que ya las alineaciones se recitan casi de memoria y que han sido las lesiones más que algún cambió de opinión del DT lo que ha modificado los llamados. Sin embargo, vale decir que algunos jugadores que llegaron pro esa vía de emergencia terminaron ganándose un lugar y perfilándose para estar en la Copa América 2024, que Colombia, según el reciente mandato del presidente de la FCF; Ramón Jesurún, tiene que ir a ganar en Estados Unidos.

​

Y el caso de Ian Poveda es bastante gráfico sobre este último punto. El jugador que nunca llegó a encontrar un espacio en las selecciones juveniles con Arturo Reyes vino a tener revancha con Néstor Lorenzo y, en el llamado de diciembre pasado, con mayoría de jugadores del medio local, se exhibió, literalmente, fue uno de los más destacados de la gira amistosa en Estados Unidos y fue llamado para los duelos contra España y Rumania en Europa.

​

Poveda tiene un perfil de volante ofensivo, con buena pegada y dribling y la velocidad e intensidad no solo de sus 24 años sino de su formación en las menores de Inglaterra y la cantera del Manchester City.

​

​Nacido en territorio británico pero de padres colombianos, eligió vestirse de amarillo y lo ha hecho bien. Sin embargo, desde el medio local algunas voces se han manifestado no contra él personalmente sino contra los jugadores de la Liga Betplay a los que pudo desplazar a la hora de integrar la convocatoria, concretamente dos casos de gran actualidad y comprobada influencia en el juego: Johan Rojas de La Equidad y Yeison Guzmán de Deportes Tolima.

​

El del club bogotano es una de las revelaciones de la Liga y a sus 21 ha dado muestra clara de personalidad y talento diferencial, contra los chicos y contra los grandes. Buena parte de la tarea ofensiva del equipo de Alexis García pasa por sus pies y por una cabeza ágil y fría con apenas 21 años de edad.

​

En el caso de Guzmán, se trata de un jugador formado en Envigado, con paso por Atlético Nacional pero con su mejor momento en el Tolima, donde de la mano de David González ha sabido crecer en confianza y explotar todo su talento para ser tal vez el mejor de la Liga en su posición. Solo tiene 24 años de edad.



Y sí, la comparación puede ser ofensiva pero necesaria: Poveda, a la luz de los fríos números, no es mejor que ninguno de los dos jugadores de la Liga que muchos extrañaron en la convocatoria: jugó 16 partidos, por 25 de Rojas y 36 de Guzmán en la temporada completa, no marcó ningún gol, mientras que Rojas lleva 3 y Guzmán 12, dio una asistencia por 4 del hombre de La Equidad y 12 del hombre del Tolima y tiene 77 por ciento de precisión en el pase, la misma de Rojas y menos que la de Guzmán, que es del 85 por ciento.

Poveda vs Rojas y Guzmán Foto: Sofascore para Futbolred



Se pone mejor: en tareas defensivas, lo de Poveda no es trascendental: 2.8 recuepraciones por partido son menos que el promedio de 4.2 de Rojas t 3.7 de Guzmán y en duelos ganados el nacido en Inglaterra tiene 42

por ciento, por 47 de Rojas y 46 de Guzmán.



El dato de regates también es revelador: 38 pro ciento para Poveda, 60 por ciento para Rojas y 59 por ciento para Guzmán.



Siempre se dijo que los que juegan en Europa tienen prioridad, pero mientras Poveda ha ido en descenso desde que salió del Manchester City y ha deambulado un poco por Leeds, Blackbun, Blackpool y ahora Sheffield, Rojas ha ido en franco ascenso en Equidad y guzmán encontró su lugar en el mundo en el Tolima. Sí, la decisión es de Lorenzo, pero son datos y, duela a quien le duela, hay que darlos.