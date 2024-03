Lorenzo, leal a vieja guardia: firmes en convocatoria estén como estén

Néstor Lorenzo finalmente entregó, la noche de este miércoles, la esperada convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA, que tendrá amistosos contra España y Rumania, el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Curiosamente se decía que no había salido porque se esperaba a partidos como el de Miguel Borja con River Plate contra Estudiantes (2-1), esperando a saber si terminaría sano para un regreso que se presentía debido a su gran momento, que lo tiene como uno de los 10 delanteros más prolíficos del mundo hoy en día. Pero no hubo tal llamado en gran parte porque, al final, el técnico Néstor Lorenzo confía, pase lo que pase, en una vieja guardia que, al parecer, no incluye al cordobés.



El llamado tuvo algunos nombres que generaron polémica pero que mantienen una total coherencia de parte del DT, pues han sido sus habituales, sus hombres de confianza desde que era asistente de José Pékerman y los que han sabido implantar en los más jóvenes las ideas del DT, esas que lo tienen invicto y bien posicionado en las Eliminatorias al Mundial 2026.



¿Importa la actualidad de esos jugadores? Sí y no. Lorenzo llamó a David Ospina, con sus 4 partidos en el último año, su inactividad por culpa de lesiones de más de un año y su difícil regreso a Al-Nassr y a Camilo Vargas, reemplazo del antioqueño cuando no estuvo disponible, y a ambos los mantuvo aún por encima de Mier, que tiene mejores números que los dos en la Liga MX. No, evidentemente pesó la experiencia más que el rendimiento hoy.



A Yerry Mina lo convoca aunque acaba de cambiar de equipo (de Fiorentina a Cagliari) pero ya es titular fijo; a James Rodríguez lo mantiene aún después del impase aquel de la renuncia a Sao Paulo y con apenas unos cuantos minutos de juego en el año, a Santiago Arias también lo sostiene aunque salió de la MLS y acaba de aterrizar en el Bahía de Brasil, a Juan Fernando Quintero lo recupera después de marginarlo en Eliminatorias y los amistosos de diciembre porque es parte del grupo y a Johan Mojica lo llama aunque solo él le ve virtudes por encima de otros jóvenes y con mejor actualidad como Gabriel Fuentes.



De nuevo, la foto del rendimiento de hoy no deslumbra al estratega, para quien la trayectoria y su propia relación de lealtad con sus veteranos tiene un valor fundamental a la hora de las convocatorias. Es como es, más allá de toda preferencia.