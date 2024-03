Borja se refirió a su actualidad: ‘No siempre es bueno las palmaditas’

Miguel Ángel Borja está en un buen presente con River Plate y aunque no marcó con su equipo en la gran final de la Supercopa de Argentina ante Estudiantes, el ‘Colibrí’ celebró el título que acompaña su nivel regular en lo que va del 2024.

‘El Colibrí’ jugó los 90 minutos y luego de consagrarse como campeón con River, el delantero dejó una reflexión sobre su actualidad, pero también de lo que lo ha hecho mejor, pues admitió que pensó en irse del equipo por poca continuidad en la anterior temporada.



“Uno siempre quiere más minutos. Lo conversé con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, mis hermanos, que son numerosos. Y una persona especial que es Mariana, la dueña de la casa. Un día me dijo: ‘no te vayas, que el próximo año va a ser especial’. Dios la direccionó a ella y tenía razón. Porque la buena vibra que tenía era especial”, dijo Borja a ESPN tras consagrarse.



De igual manera, Borja mencionó que quiere más títulos con River y que no siempre se debe creer mucho.



Ojalá este año vengan muchos más títulos y pienso que a veces es bueno que no te den siempre la palmadita de que todo está bien, porque a veces te crees mucho. Somos conscientes de que el mundo River es exigente”, finalizó Miguel Borja.



Cabe recordar que, Miguel Ángel Borja no fue convocado a Selección Colombia para amistosos ante España y Rumania en fecha FIFA de marzo y su llamado ha generado polémica, pues lleva 10 partidos jugados, logrando 9 goles en la actual temporada.