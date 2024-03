Santos Borré, con confianza para Selección: debutó con Internacional

Rafael Santos Borré recibió el aval de la CBF para poder ser inscrito con Internacional y una vez toda la documentación aprobada, el delantero fue tenido en cuenta por Eduardo Coudet para disputar el partido de la segunda fase de Copa de Brasil frente a Nova Iguacu.

El ‘Comandante’ inició de suplente en ese duelo que ganó su equipo 2-0 de visitante y el ex Bremen jugo un total de 27 minutos, debutando oficialmente con el conjunto colorado.



De hecho, el debut de Borré se sumó a la convocatoria de la Selección Colombia para amistosos contra España y Rumania en fecha FIFA de marzo, logrando continuar con minutos de juego, pues venía con ritmo en Alemania.



Pese a que Borré no logró convertir gol, tuvo 12 toques, acertó el 89% de los pases y el mismo delantero destacó haber disputado su primer partido con su nuevo equipo.



"Me sentí muy bien. Estoy conociendo a los compañeros y tenemos un gran equipo, con jugadores top y mucho talento. Me siento cómodo. Un equipo que crea oportunidades con la idea de proponer siempre", fueron las primeras palabras de Borré al tener sus primeros minutos.



Estreia: 🫡



Que seja o começo de uma linda história, @RafaelBorre_! 🇦🇹❤️🇨🇴 pic.twitter.com/B3jJAjJsjO — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 14, 2024



Tras esta victoria, el próximo reto para Internacional será el Gaucho contra Juventude, el 17 de marzo, aunque Rafael Santos Borré no podrá disputar este torneo porque no alcanzó a ser inscrito, así que el delantero se pondrá a disposición del técnico Néstor Lorenzo para preparar amistosos de la Selección Colombia, del 22 y 26 de marzo.