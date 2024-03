Jhon Córdoba y su llamado a Selección: ‘Ha sido a base de constancia’

La Selección Colombia ya tiene lista de convocados y uno de los que estará presente para los duelos ante España y Rumania será Jhon Córdoba, el goleador del Krasnodar ruo.



El colombiano fue citado por Néstor Lorenzo gracias a su buen momento en el club ruso y en diálogo con Caracol Radio habló de su llamado y de su actualidad en Krasnodar.



Inicialmente, Córdoba se refirió a la importancia de haber seguido activo a pesar del parón en el fútbol ruso a causa del largo invierno en ese país.

“Lorenzo ya conoce las condiciones de cada jugador. Nos mantuvimos activos, muchos amistosos y el volver con gol y hacerlo bien, aparte de conocernos, nos ayudó mucho”, señaló el delantero.



Por su parte, habló de los rivales en la fecha FIFA: “Son dos partidos que van a ser bonitos. Tenemos jugadores importantes que podemos sacar este tipo de partidos adelante, hemos estado en ligas competitivas y sabemos lo que es jugar este tipo de partidos y los vamos a afrontar de gran manera”.



Sobre este nuevo llamado dijo: “Eso ha sido con base en la constancia y al trabajo que he venido haciendo durante esos años y muy contento de hacer parte de ese proceso, de tener varias convocatorias y esto se gana con el trabajo y aprovechando las oportunidades que le den a uno”.



Por otro lado, habló de la experiencia que ha adquirido en Krasnodar y su relación con Kevin Castaño, compatriota que también juega en ese club.



“Ya venía adquiriendo este nivel de madurez que necesitaba antes de salir de Alemania. Los dos últimos años en Colonia fueron buenos en cuanto a gol, en el Hertha tuve una lesión y en Rusia ha sido diferente y eso se ha ido notando. Con Kevin nos llevamos bien, he tratado de ayudarlo para la adaptación y con personas como él las cosas se facilitan más. Él pone mucho de su parte también”.



Finalmente, quiso generar debate y dijo si la liga rusa era mejor que la colombiana: “Yo no voy a desestimar la liga colombiana, pero en Rusia se juega Champions, Europa Legue y ahora por la suspensión no se está jugando, pero ustedes lo ven”.