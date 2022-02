'Pibe' sigue molesto con Selección: 'no le hacemos gol al arco iris'

Carlos 'Pibe' Valderrama los atendió a todos: a los que critican a Barranquilla como sede de Selección Colombia, a los jugadores, a los delanteros de Colombia... a todos por igual, después de perder contra Argentina (1-0).

"Argentina- Colombia, bravo, esos partidos bravos que uno quiere jugar. Mano a mano. 29 minutos no había llegado ninguno, un centro, un descuido y gol de Lautaro Martínez que no perdona. Ángel Di María fue la figura. Y Vargas tapa y tapa, así fue el primer tiempo. Y faltando un minuto la tenemos para empatarlo, pero no somos capaces de meter un gol, ese es el problema, no hemos jugado bien pero hemos tenido ocasión", empezó diciendo.



"Ellos no llegaban Lautaro tuvo una y la metió y no fuimos capaces con los jugadores que tenemos, los goleadores han venido todos y no somos capaces y llevamos siete partidos. Si no tenemos goleadores pues no tenemos, pero ellos en todas partes meten gol. Vargas es la figura de nuestro equipo", añadió.



Y ojo a su conclusión: "el problema no es la casa d la Selección, la cancha, el clima, el frío, el calor o el horario, no es que la gente llene el estadio. Aquí, en la casa de la Selección, amarillo como la bandera se ve. Culpamos a la gente que va al estadio, no entiendo esa vaina. Entonces es culpa de quién? Hay que reconocer cuando se juega mal, no echarle la culpa a la cancha. Hay que quejarse y menos en el fútbol, hay que jugar, para qué se queja uno en la vida. Hay que reconocer cuando las cosas están barro, como la selección colombiana y entonces... Se cabrean cuando uno da una opinión, cuando juegan bien decimos que juegan bien, cuando juegan mal, como están jugando, decimos que juegan mal.. no le meten gol ni al arco iris".



Muchos señalaron a Valderrama por sus opiniones sobre la derrota contra Perú (0-1) y su defensa del derecho de la afición a silbar a su equipo, lo que fue respondido por el propio James con malas palabras y la acusación de qu los hinchas son "desagradecidos de m..."... El 'Pibe no lo dejó pasar: "No sé qué será, así analizo y digo lo que veo, no invento. Que Barranquilla hay que cambiarla, que hay que ponerle aire acondicionado al estadio, que la gente no vaya hermano... que no pueden silbar ni aplaudir. Cuándo cambiaron esa vaina, la gente va a eso, toda la vida, desde pequeñitos lo vemos. Estamos fuera del Mundial. Argentina es mejor equipo, campeones de Copa América y van invictos.



Un punto importante que deja en el aire es el placer de jugar al fútbol, que no se les ve a los jugadores: "Brasil, Argentina y Ecuador están sobrados de lote. Pelean Uruguay y Perú pelean cuatro y quinto. Somos colombianos y queremos ir al Mundial pero no hemos podido. Dependíamos de nosotros. Perú y Bolivia era mi cuenta, ahí estábamos en el Mundial. A veces las cosas se dan, a veces no. No hemos podido definir las opciones más increíbles. El fútbol es así, libertad, alegría y diversión. Somos privilegiados jugarlo y si jugamos profesional, mejor. Nosotros nos divertíamos y la gente también. Ganamos, perdemos o empatamos pero no le echamos la culpa a nadie, así están las cosas".