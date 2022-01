‘La afición no se toca’: dardo del Pibe Valderrama a James Rodríguez

Complicada situación en territorio colombiano de cara al Mundial de Catar. Tras la derrota 0-1 frente a Perú, Reinaldo Rueda y los suyos quedaron con pie y medio fuera del campeonato del mundo. Esto sumado a los seis partidos sin anotar gol, tres en casa y los demás como visitante.



Finalizado el encuentro, los hinchas despidieron al grupo con chiflidos e insultos, incluso algunos arrojaron botellas y latas desde la tribuna. Situación que criticaron James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

Este sábado, Carlos Valderrama, histórico emblema de la Selección, se reportó en su canal de Youtube con el recuento de lo que dejó la jornada 15 de las eliminatorias sudamericanas. Al llegar a Colombia, no se guardó nada.



“Hay partidos definitivos, este era para lograr la clasificación. Esa es la verdad, no podemos engañarnos. El que ganaba hacía 20 puntos, ganó Perú, tuvo una y metió una. Nosotros jugamos mal. Cuando uno juega mal, pierde”, empezó diciendo.



Aunque el panorama es completamente oscuro, el ‘Pibe’ afirmó que “somos optimistas hasta el final”. Recordó que en la convocatoria, salvo Juan Fernando Quintero por lesión, “no faltó nadie” debido a que era un duelo “para los grandes” y ellos mismos “se tienen que levantar”.



En cuanto a las cuentas, fue claro: “Colombia, 17 puntos, mi hermano de sextos. Se puso la cosa dura, brava. No dependemos de nosotros y cuando uno depende de otro, está jodido. Y ahora dependemos de otros. Hay que ganarle a Argentina... no es imposible porque es fútbol”.



Y por último, el mítico ‘10’ le dejó un recado al actual ‘10’ del equipo nacional, James Rodríguez. Valderrama fue certero al decir que “la afición no se toca”.



“Cuando uno juega mal lo silban. Los aplausos hay que ganárselos, los silbidos también se los gana uno. La afición no se toca, les mando el mensaje de una vez. Cuando uno juega bien, la afición aplaude; cuando juega mal, se tiene que comer los silbidos. Jugamos mal, estamos lejos del Mundial. Cuando uno está en el suelo, hay que levantarse entonces vamos a ver de qué estamos hechos”, culminó



Vea acá el video completo del ‘Pibe’: