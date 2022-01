En medio de las críticas, James envió certero mensaje a toda Colombia

La Selección Colombia pasa por uno de sus momentos más difíciles en los últimos diez años. Con la derrota frente a Perú en Barranquilla, el equipo de Reinaldo Rueda casi le dijo adiós al Mundial de Catar.



La frustración se vio reflejada en los asistentes al Metropolitano, quienes chiflaron y abuchearon al equipo al termino del encuentro. En medio de la dolorosa situación, James Rodríguez apuntó contra los hinchas haciendo gestos de que se quedaran callados y diciendo “NO”.

Como era de esperarse, los presentes en la tribuna occidental del estadio así como los usuarios en redes sociales arremetieron contra el jugador del Al-Rayyan. Insultos, críticas fuertes, hasta memes hubo.



Incluso se armó un debate entorno al derecho que tienen los aficionados de mostrar su inconformismo con la Selección, todo bajo unas bases mínimas de respeto claro está.

​

Al día siguiente, y con la “cabeza fría”, el 10 colombiano se reportó en redes sociales con un mensaje de compromiso y confianza de cara al tortuoso camino de cara al Mundial del 2022. Se debe ganarle a Argentina y Venezuela en condición de visitante y a Bolivia como local, todo esto en medio de una crisis goleadora (seis partidos consecutivos sin marcar).

​

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final. Siempre entregando el alma”, escribió el volante de 30 años y adjuntó dos imágenes del duelo con los peruanos.