¡Acabó todo! ‘Desagradecidos de mier...’: James explotó contra hinchas

Siguen saliendo reacciones de lo ocurrido entre los hinchas de la Selección Colombia y jugadores tras darse la derrota por 0-1 frente a Perú, resultado que deja a la Tricolor muy cerca de la eliminación. camino al Mundial.



Mientras jugadores como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado reprocharon la actitud de los asistentes al Metropolitano, leyendas como el ‘Pibe’ Valderrama aseguraron que los aficionados están en todo su derecho de criticar y exigir, siempre y cuando todo se haga con respeto, no con agresiones como las que sufrió Reinaldo Rueda.

En un video en vivo por Facebook, el medio peruano ‘Radio Cenebip’ siguió de cerca lo ocurrido al interior del reciento deportivo tras concretarse la dolorosa derrota cafetera.



Justo captaron el momento en el que James, tras hacerle gesto a la afición para que no chiflara no abucheara, ingresaba al túnel camino a los vestidores completamente molesto.



En medio de su furia, el volante de 30 años insultó a los asistentes al ‘Metro’: “Nos van a pitar ahora, la puta que los parió. Desagradecidos de mierda”. El ‘10’ estaba completamente iracundo.



Así pues queda en evidencia la difícil situación en la que se encuentra un grupo que no consigue resultados deportivos y que perdió por completo el apoyo de sus seguidores. Por si fuera poco, ahora se debe ganar en Argentina para mantener viva la esperanza de llegar al campeonato del mundo de este año.



Vea acá el tenso momento: