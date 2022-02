Crisis en Selección Colombia: ¿quién es culpable? ¿Rueda se debe ir?

El debate está abierto: la Selección Colombia depende de un milagro para estar al menos en zona de repechaje del Mundial de Catar 2022 y en el camino hay toda suerte de recriminaciones y señalamientos.

Las culpas han empezado a repartirse y es momento de señalar a los responsables de esta situación, que no pasa por intangibles sino por la propia inoperancia del equipo para hacer al menos un gol en los últimos siete partidos, su falta de jerarquía para imponerse en su propia casa, no contra Francia sino contra Perú y Paraguay, rivales de lo más terrenal, su falta de carácter y compromiso para reconocer que hay jugadores sin nivel para una selección nacional.



FUTBOLRED ha acudido a destacados analistas para explicarse cómo es que se llega a esta caótica situación, en la que parece que nada vale, que nada sirve, que todo está perdido. Les hemos hechos dos consultas puntuales sobre los culpables y sobre el futuro del técnico Reinaldo Rueda y ellos han dictado sentencia.



Preguntas:

1. ¿Quién es el responsable de esta crisis de juego y resultados que tiene a la Selección Colombia al borde de la eliminación del Mundial Catar? Por qué?

2. ¿Debe seguir en el cargo Rueda o es momento de dar un timonazo como hizo Uruguay? Qué resuelve y qué no un cambio de DT?



Respuestas:



Andrea Guerrero

RCN TV y Win Sports



1. Aquí todos son responsables. La falta de infraestructura, proyecto desde las divisiones menores, los 7 meses sin técnico, el cuerpo técnico con sus decisiones y convocatorias, por la recomposición de los equipos durante los partidos y los jugadores, cero autogestión para jugarse la vida, esta generación que tanto nos dio se convirtió en un equipo sin espíritu, un equipo entregado, la verdad desconozco en términos de actitud a los jugadores de esta generación



2. Para mí tienen que seguir todos, hay posibilidades matemáticas pero ellos son los responsables y los que tienen que dar la cara hasta el final. Los mismos que han estado en este proyecto tienen que terminar la eliminatoria pase lo que pase, los convocados, el cuerpo técnico y los demás. lacara se tiene que poner hasta el final. Además no sé qué técnico serio vendría faltando dos fechas donde todavía hay probabilidad matemática. Sin duda que continúen.



Gabriel Meluk

Editor de deportes de El Tiempo



1. Los responsables de la situación actual y, en la práctica, la eliminación del Mundial de Catar son todos pero hay unos órdenes definidos. Primero, los jugadores, y dentro de ellos los delanteros y los hombres de ataque. Es inocultable el discretísimo nivel de varios de ellos, la inoperancia en la efectividad de los 9s que usamos, los errores puntuales de Borja, Andrade, Valoyes, Falcao, Duván Zapata... nos tienen en las que estamos, Ellos son los primeros responsables, los jugadores como siempre en el fútbol.



Sigue el director técnico, Reinaldo Rueda. No encontró mayores fórmulas de generación de juego para que los delanteros tuvieran más oportunidades, aunque en su nivel hubieran seguido fallando. Uno puede dárselas de intelectual y decir que no pudo crear un circuito ofensivo de juego o eligió a jugadores en mejor nivel, pero esos son los que tenemos aunque estén en mal nivel. Y después está Ramón Jesurún como presidente de la FCF y Álvaro González Alzate como su apoyo incondicional en el Comité Directivo, por el cúmulo de errores que tuvieron desde que asumieron el control de la Federación a nivel deportivo: haber desechado un proceso exitoso con Pekerman, tratar de poner un técnico que ellos quisieron para tener más acceso a él y los jugadores que fue Carlos Queiroz, y luego fallaron cuando dieron el timonazo a tiempo, cuando el equipo le reventó en a cara en el vestuario al técnico, trayendo a Rueda, pero ese cúmulo de decisiones fue errada, porque se demoran seis meses en nombra r un DT, encargan a Reyes que fue sorpresa, ellos son... deportivamente la administración Jesurun ha sido fatal: su único mérito fue un oro panamericano femenino, es eso.



2. En este punto de la vida, cuando quedan apenas dos fechas de la Eliminatoria hablar de si vale la pena sacar a Rueda para dar un poco de timón me parece innecesario. la posibilidad estadística de clasificación es exigua, es mínima. Aquí el tema de si Reinaldo sigue o no en dos partidos es innecesario, ni quita ni pone. Se sabía que estaría en el cargo dependiendo de la clasificación al mundial y por so tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Hay que empezar a ver qué hacer en el próximo mundial, un DT con determinadas ideas, características, vamos a cambiar la política del manejo de las divisiones menores que es horrible en esta administración, busca otros jugadores. Si se queda o se va Rueda da lo mismo, el equipo ya tiene la extrema unción.



Nicolás Samper C.

ESPN, RCN Radio



1. ​Hablar de un solo responsable puede ser peligroso porque sería apuntarle a una sola persona por un proceso en el que dependen muchos factores y muchos esfuerzos. Peor si tenemos que encontrar un culpable es el miedo, el de los dirigentes por gastar plata porque somos así, centaveros. Por eso se demoraron ocho meses en contratar a un entrenador, por miedo a gastar plata. Después Queiroz, por miedo a revolucionar algo, porque su equipo no jugaba absolutamente a nada. Después el miedo de Rueda, absolutamente comprobado, nunca había visto a alguien más temeroso y también el miedo de los jugadores a hacer algo distinto, a revolucionar, a cambiar la historia no solo obedeciendo al entrenador sino contando con su talento, por algo son convocados a a Selección Colombia Aquí los escalones de culpabilidad pasan por la dirigencia, por el entrenador, los jugadores, todos los que hicieron parte, la prensa tiene su parte de culpa. Todos hacemos parte del buque que se está hundiendo, nadie puede decir yo no fui.



2. No sé qué tanto sirva a esta altura cuando estamos eliminados. En algún momento se optó por la continuidad de Rueda pensando que si se cambia el entrenador podía haber un traumatismo como ocurrió con Queiroz, que iba a ser complicado y tal. Y yo pienso ya para qué si estamos eliminados. A quién ponemos a Arturo Reyes, alguien que cumpla la función 'dolorán', ya que termine rueda y se haga cargo de lo flojo que estuvo su equipo en estos tiempos y después mirar qué se hace, aunque como es la dirigencia seguramente van a decir esperemos un rato, ocho meses para no gastar plata en procesos. Si no hay un norte, una cabeza que piense hacia dónde tenemos que ir podemos nombrar a la reencarnación de Helenio Herrera, a Trapattoni, a Bielsa a Guardiola a Klopp peo si no hay un norte institucional no va a pasar nada, llamaremos a cualquier entrenador y va a hacer lo mismo



Adrián Magnoli

DirecTV



1. ​Yo creo que viene todo mal barajado desde que la Federación Colombiana de Fútbol le quitó un técnico a otra selección que estaba en competencia. Se fijo en el técnico de Chule en funciones, se lo quitó y vino a Colombia eso está mal, no me gustó. Y después el técnico nunca, nunca tuvo ascendencia sobre el grupo, nunca aplicó una idea de juego de acuerdo a la capacidad de los jugadores, me parece que Colombia puede jugar a otra cosa y creo que diseña mal la nómina en la convocatoria, llama muchos número 9 y eso crea una incertidumbre entre los centro delanteros: mientras Argentina se la juegue siempre con Lautaro, Uruguay con Suárez y Cavani, Perú siempre con su nueve, Brasil con Gabriel Jesus y Firmino, nosotros traemos a todos, Zapata, Muriel, Roger Martínez, Santos Borré, Borja... queremos pensar que tenemos muchos 9s, tenemos dos o tres buenos y hay que afianzar a uno



2. Yo al técnico lo saco ya, doy el timonazo ya, se te incendió la casa y no lo puedes apagar con los mismos familiares, tenés que llamar a los bomberos y uno puede ser Reyes, Osorio, Leonel, Maturana, que se pare delante del grupo, que haga una buena convocatoria, un buen equipo y ya, aire nuevo, cambios nuevos. Evidentemente el plantel no comulga con Rueda ni con sus asistente, me parece que Redín no es el adecuado y menos el profe Velasco, me parece que él aplica una dictadura física que al jugador no le gusta.