Ahora es James vs Cuadrado: ¿diferencia real o nueva pelea imaginaria?

Los rumores sobre diferencias entre los integrantes de la Selección Colombia ya son pan de cada día, por supuesto a la luz de los malos resultados, que tienen muy enredada la clasificación al Mundial de Catar 2022.

Repetidamente se ha dicho que hay una división en el camerino, que los jugadores han estado inconformes con los planteamientos del técnico Reinaldo Rueda, que no hay unidad y eso se manifiesta en la cancha.



Y las señales no son gratuitas: la rueda de prensa en la que Falcao se refirió al plan del DT en la última derrota contra Argentina (1-0) y el video que mostró el DT para evidenciar las fallas individuales que acabaron en una sequía preocupante de gol, dan la idea de que algo dentro del equipo no funciona. Claro, ocurre porque no hay resultados favorables y eso lo magnifica todo.



Hamilton Ricard, ex Selección Colombia y quien vivió de cerca la presión de una Copa América o una Eliminatoria mundialista en la que no se clasificó, alude a una nueva teoría: diferencias entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.



"No le estoy echando la culpa a James de nada. Hay momentos que vos tenés que saber manejar el grupo, hay momentos que vos sabés qué sucede si haces esto, si haces lo otro. Tenés que olértela, olfatear, tenés que mirarlas. En la cancha se ve: Cuadrado no le quiere dar la pelota que, no lo respeta, en la cancha se ve, en el camerino se nota. Ahí ya hubo alegato con Falcao, imagínate con 'el Tigre. La Selección sin funcionamiento, una selección que no hace una pared. Ves a Brasil y los demás equipos que tratan de triangular, se equivocan y vuelven y lo intentan", explicó en declaraciones a DirecTV Sports.



Lo curioso es que en el pasado se filtró una supuesta pelea entre Falcao y James que ambos desmintieron después en sus redes sociales, con motivo del cumpleaños del 'Tigre'.



"Todo se viene haciendo mal porque a veces, eso no es un secreto, ahí hay división. No le estoy dando palo a Rueda ni atacando a nadie, estuve en equipo y por 21 años fui futbolista profesional. Cuando hay división pasa lo que pasa, punto. En ese camerino hay división, que no lo quieren decir, pero ahí hay grupos: gente que no quiere a James; James que no quiere a otros; Reinaldo se dejó meter a James y los otros se enfurecieron. Eso lo sabemos todos, a voces. Nosotros los futbolistas nos damos cuenta de todo, los que nos mantenemos tenemos amigos en la Selección, tenemos gente, conocemos el entorno", insistió Ricard.



Ricard no cuestiona las calidades de Rueda para dirigir al equipo, pero advierte que puede haber un problema de credibilidad: "Clarito como el agua. Cuando nosotros los jugadores vemos al técnico timorato, no le creemos. Cuando un técnico le dice, te voy a poner el ejemplo, a Juan Fernando Quintero, 'No me subas tanto, quédate acá'; Quintero lo mira y le dice 'a mí lo que me gusta es atacar', ¿me hago entender? Cuando el me saje llega de esa manera, los jugadores no te creen", concluyó.