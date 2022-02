¿Hay vetos en Colombia Femenina? Abadía respondió sobre ausencias

La Selección Colombia Femenina de Mayores continua su preparación para el doble enfrentamiento amistoso de fecha FIFA, contra su similar de Argentina en nuestro país. Este domingo será el primer partido en el Estadio Pascual Guerrero de Cali a las 5:00 de la tarde y luego el miércoles a las 7:00 de la noche en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, preparando la Copa América que se realizará en Colombia en el mes de julio.

El equipo ya cuenta con varias sesiones de entrenamiento en la capital vallecaucana, en el que el cuerpo técnico ha tenido una ventaja importante, ya que todas la jugadoras cuentan con un óptimo nivel físico por el ritmo de competencia de las que llegaron de las ligas extranjeras y las del futbol profesional colombiano terminando pretemporada para el inicio de la liga femenina, que se dará este viernes con tres compromisos.



Este jueves, hubo atención a los medios de comunicación en el Estadio Pascual Guerrero, donde el técnico Nelson Abadía y las jugadoras Catalina Usme y Liana Salazar dieron sus impresiones sobre el trabajo que vienen realizando.



Para Catalina es muy importante el poder estar de local y seguir vistiendo la tricolor con el pasar de los años.

“para mí siempre vestir esta camiseta va a ser más que importante, es un orgullo, una satisfacción poder después de tantos años el seguir vistiendo la tricolor dando réditos importantes, para nosotros siempre es motivo de orgullo. Ahora que estamos en nuestro país, darles a ustedes las gracias de abrirnos las puertas de Cali, siempre habíamos soñado estar en nuestro país, con nuestras familias en las tribunas viendo lo que nosotros hacíamos y nunca habíamos tenido esa posibilidad y ahora que la tenemos no la vamos a dejar escapar”.



Posteriormente la jugadoras del América de Cali añadió: “estoy convencida que esta selección cada vez va a dar más réditos, la gente se va a emocionar cada vez más con ella, es una inspiración y un impulso más para estar aquí. Ver las tribunas como las hemos visto, ahora en este partido sé que no va a ser la excepción, sé que vamos a tener el estadio lleno y que rico poder estar en nuestro país y disfrutar lo que tanto amamos”.



Liana Salazar habló del buen momento que vive en su carrera en el Corinthians de Brasil y lo que puede aportarle a la selección: “es un orgullo y un honor para mí primero dejar el nombre de Colombia en alto en el exterior, creo que siempre que he salido del país, mi intención es mostrar que en Colombia hay demasiado talento y abriles las puertas a muchas jugadoras colombianas que quieran salir del país. Contenta por haber salido campeona con el club en el que estoy en este momento, pero más feliz y lo que me llena más de orgullo y emoción es volver a selección, el vestirme del amarillo, azul y rojo es siempre el sueño que nosotras tenemos como jugadoras”.



Luego el director técnico habló de lo que representa estar con la selección en su ciudad natal: “es una alegría inmensa volver después del partido con Chile que tuvimos acá, ver y llegar de nuevo a nuestro estadio es algo que estimula, que nos llena de más alegría de saber de qué tenemos dirigencia tanto de la federación como gubernamentales y del gobierno local ese apoyo para que Cali sea la sede de nuestras selecciones femeninas. Es una alegría enorme saber que nos vamos el domingo a enfrentar una selección como Argentina, que la última vez fue hace dos años largos en Panamericanos, donde se obtuvo la medalla de oro con ese mismo rival, también es parte estimulante”.



También fue interrogado por las ausencias de la convocatoria de Isabella Echeverri, Vanessa Córdoba, Natalia Gaitán y Yoreli Rincón.

“dentro lo que es la escogencia de selección, siempre uno como técnico está buscando los momentos de cada una de las jugadoras, estas cuatro jugadoras nosotros le hacemos seguimiento cada ocho días y vamos valorando los momentos para que lleguen a la selección, la pregunta normal que se hace ahora es ¿qué debo hacer para llegar a una selección?, seguir haciendo lo que tienen que hacer, jugando y mostrando que están evolucionando dentro de esa competencia local”.



Seguidamente el caleño añadió: “los momentos llegan y son jugadoras que tienen una importancia, una relevancia dentro del fútbol nacional e internacional como lo tienen las que están en este momento, nosotros siempre seguimos a nuestras jugadoras donde estén, afortunadamente la federación nos tiene una página donde podemos evaluar en la parte futbolística, estadística a todas y cada una de nuestras jugadoras y esos momentos van a llegar, pero que quede claro siempre son momentos y selección es un momento”.



Mencionó como se ha venido preparando el grupo para el importante reto de mitad de año: “hemos venido en un reconocimiento permanente de trabajo de nuestras jugadoras y cada ciclo para nosotros es un avance, es ir sementando lo que tenemos, pero a la vez ir trayendo nuevos elementos tácticos y colectivos al grupo, que son importantes para evolución de nuestra selección, en esa parte nosotros seguimos siempre teniendo el mapa de todas nuestras jugadoras que están en el país, en el exterior, siempre las tenemos analizadas partido tras partido que jueguen cada una de ellas”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15