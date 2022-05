Carlos Antonio Vélez puso a celebrar a Millonarios y Nacional

Se avecinan las finales del fútbol colombiano. Este fin de semana se disputará la última jornada de la Liga BetPlay e inmediatamente después se sortearán los grupos A y B de los cuadrangulares.



Justamente previo al inicio de la fase decisiva, algunos de los clubes ya clasificados manifestaron su preocupación a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por el calendario propuesto.

Y es que las finales de la Liga se cruzan con el duelo amistoso de la Selección. Situación que puso en alerta a los equipos que podrían verse afectados por la convocatoria del entrenador interino Héctor Cárdenas.



Tanto era el temor que, por ejemplo, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, advirtió en rueda de prensa que al tratarse de un duelo no oficial esperaba que respetaran el desenlace del FPC. “Dios quiera que no nos llamen a ningún jugador para ese amistoso”, manifestó.



Pues bien, Carlos Antonio Vélez dio detalles al respecto en su audiocolumna ‘Palabras Mayores’ de Antena 2.



“Ya la Federación recibió de parte de Cárdenas una lista de más de 100 jugadores, que esta gente ha visto y tiene detectada. Es una lista que contiene todo tipo de jugadores que actúan en Colombia y el exterior”, aseguró en un primer momento.



Respecto a los clubes que podrían verse afectados, el periodista dio un parte de tranquilidad: “Para este partido NO serán elegibles los jugadores que califiquen con sus equipos para la fase final del campeonato. Esto quiere decir que jugadores como Ruíz, Llinás, que merecen estar en la Selección, no van a ser convocados”.



Así mismo, Vélez reconoció que para el duelo frente a Arabia Saudita se “echará mano de lo que hay”, dándole prioridad a los jugadores que actúan en territorio europeo y “que no estén muy gastados”.



Escúchelo acá: