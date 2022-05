Millonarios, la cara opuesta: confía y viaja para enfrentar a Jaguares

En teoría, nada ha pasado. Increíble pero cierto. Colombia se paralizó por el paro armado declarado por el llamado clan del Golfo en varias ciudades del país pero el fútbol, como si nada.

Ocurrió el fin de semana cuando Independiente Medellín se negó a presentarse al duelo contra Jaguares en Montería, una ciudad castigada por toques de queda y restricciones a la movilidad de los ciudadanos, lo que seguramente les dará a los locales los tres puntos y la victoria 3-0 por inasistencia de su oponente.



Mucho se ha debatido sobre la conveniencia de realizar partidos en esas condiciones y muchas dudas rondan ahora, cuando Millonarios debe ir a la capital cordobesa para disputar el duelo de vuelta de la Copa Betplay, llave que gana por 3-0.



Sin embargo, el equipo azul ha decidido viajar a Montería en medio de la situación de orden público, confiado en las garantías que ofrece Jaguares y que ofrecerá un esquema particular y reforzado de seguridad para evitar cualquier riesgo.



El vuelo está programado para este martes a las 4:00 p.m. y todo el itinerario en el equipo azul está dispuesto para cumplirlo. Los jugadores, según las consultas de los últimos minutos, no tienen objeción. Viajan 18 jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo, una delegación de 28 personas.



De esta manera se descarta una nueva victoria por W.O. del equipo monteriano y queda claro que Millonarios no arriesgará un torneo que puede darle un cupo a torneo internacional, una especie de plan B de la Liga, en la que se clasificó con anticipación a los cuadrangulares.