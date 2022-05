Voz de experiencia: 'nuestro fútbol cada vez cae al más bajo nivel'

Fue un espectáculo penoso que muchos medios internacionales: el partido que no se jugó por el temor de uno y la insistencia del otro.

El duelo Jaguares vs Independiente Medellín, que no se disputó el sábado por temores respecto de la seguridad en Montería que alegaron los antioqueños, ha dado para todo.



Los que oficiaban de lo locales aseguraron, con el respaldo del alcalde y las autoridades locales, que había suficiente seguridad para la realización del encuentro, a pesar del paro armado ordenado por grupos al margen de la Ley que paralizaron varias ciudades, entre esas la capital de Córdoba. Los visitantes resolvieron de manera unilateral que no se presentarían, alegando falta de empatía de su rival y de Dimayor para reprogramar el encuentro.



Un espectáculo sin duda vergonzoso que, muy seguramente, se saldará con tres puntos en el escritorio para los que se presentaron en el estadio Jaraguay a un partido que no fue.



Al respecto, directivos, analistas y jugadores han dejado ver su desconcierto. Y entre ellos el capitán del América de Cali, Adrián Ramos, comentó: "Muy lamentable lo qué pasó hoy en Montería, nuestro fútbol cada vez cae al más bajo nivel. Así no podemos competir al máximo nivel en los mejores escenarios del fútbol".

El tema es materia de investigación formal pero es poco probable que los argumentos del Medellín sean valorados. De esta manera estará dando ventaja en la Liga, a la que en teoría privilegió por encima de la Copa Sudamericana, en la que su situación es muy comprometida. Sabiendo que esta vez el primer ítem de desempate es la ubicación en la tabla de posiciones, sin duda es una apuesta muy arriesgada. Pero también está el detalle de que la solidaridad entre los clubes colombianos es, cada vez más, un diálogo de sordos.



No les falta razón a los futbolistas, protagonistas del show, cuando critican los manejos directivos que dan tan mala imagen al torneo ante el mundo. Tampoco les falta la dosis de realidad que la certeza, una vez más, de que no pasará nada.