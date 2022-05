Terrible dardo de Vélez a Fernando Uribe por comentario sobre Jaguares

Lo sucedido el fin de semana en Montería, en el que sería el encuentro entre Jaguares e Independiente Medellín por la fecha 19 de Liga Betplay I-2022, tiene aún mucha tela por cortar.



Este partido no pudo desarrollarse porque el DIM no tuvo garantías para arribar a la ciudad, con motivo del paro armado. Su rival, el elenco felino, estuvo lejos de comprender la tensa situación y salió a la cancha olvidando el colegaje, la solidaridad y otros aspectos que han llamado a la reflexión.



Las críticas para Dimayor por permitir esta situación, y para Jaguares, por no mostrar su cara amable con el rival, han estado a la orden del día. Una vez más, el fútbol profesional colombiano está en boca de todos. Un escándalo más a la lista.

A propósito de lo sucedido, el exdelantero de Millonarios y jugador del Junior en la actualidad, Fernando Uribe, publicó un comentario en su cuenta de Twitter en el que reprocha este actuar.



"Eso somos, así nos tratan, como esclavos. Impresentable. Por eso jóvenes, no teman tomar decisiones económicas, porque el juego va a querer manipularnos, mientras otros ganan dinero a costas de lo que nosotros generamos, haciéndonos creer que debemos hacerlo 'por amor al arte'", indicó Uribe.



El comentario de Fernando Uribe, en el que se refiere al futbolista como "esclavo", no le sentó nada bien al periodista Carlos Antonio Vélez, quien este lunes le lanzó un durísimo dardo, recordándole que hay unos que ganan millones de pesos y no juegan. Ácida crítica para quien fuera el goleador de Millonarios y que fichó con Junior tras recibir una propuesta económica muy superior.



"Esclavo con remuneraciones superiores a los 200 millones mensuales y jugando poco… Cuantos harían más por menos… o no", le escribió Vélez.