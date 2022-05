Inadmisible agresión en Liga Femenina: podrían sancionar de oficio

Una agresión lo es, sin importar el género. Y la que se ha presentado en la Liga Femenina 2022 merece un castigo ejemplar, como mecanismo de no repetición.

Pocos hablaron de la victoria 0-1 de Santa Fe contra Orsomarso en la definición de los clasificados a la segunda fase del torneo, pues un hecho vergonzoso se quedó en la retina de los aficionados.



Se trata de una violenta agresión en el área del equipo bogotano, que se le escapó a la jueza Vanessa Ceballos, quien no se percató, antes o después de la jugada, de los que estaba ocurriendo.



El video es elocuente: a los 43 minutos de juego, Orsomarso está en posición de ataque pero, al no resolver la acción en el arco, la jugadora, quien al parecer es la atacante Karen Urrutia (número 7), le propino un puñetazo a la defensora Viviana Acosta cuando no hay en disputa ninguna pelota.



Así fue la jugada:

¡¡¡IMPRESENTABLE!!! el golpe que recibió Viviana Acosta de @LeonasSantaFe en el duelo ante Orsomarso. Sanción para la agresora. pic.twitter.com/yYKuQXSceX — Carolina Castellanos (@Carito1929) May 9, 2022

Aunque en el juego no hubo castigo, el video bien puede ser analizado por la Comisión de Disciplina para imponer una sanción de oficio. Vale recordar que en la Liga Femenina no hay VAR.