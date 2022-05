La Selección podría amargar a Millonarios: especial pedido de Gamero

Tras el empate a cero entre Millonarios y Deportes Tolima en el Estadio El Campín, Alberto Gamero habló en rueda de prensa respecto a lo que viene para su equipo. Inevitablemente se habló de las selecciones nacionales y los compromisos internacionales que se avecinan.

Si bien ya es un hecho que Juan Pablo Vargas no estará disponible en los cuadrangulares por el eventual llamado de Costa Rica, seleccionado que disputará torneo Concacaf y el repechaje al Mundial, Gamero tiene el temor de perder a más piezas importantes de su once.



Al samario le preguntaron por el venidero amistoso de la Selección Colombia frente a Arabia Saudita y si es posible que al cuadro embajador le “quiten” algunos futbolistas en plenas finales del campeonato. Aunque aseguró que es un orgullo tener convocados en su grupo, sí hizo un llamado a respetar la fase decisiva del torneo local.



Esto respondió:



"Yo en ese tema estoy inconcluso. No tengo certeza. A nosotros no nos preguntan fechas para jugar, pero hay un calendario elaborado por la Dimayor. Pienso que en eso debemos pensar hacia el futuro. Si algo tengo yo con estos jugadores es que los trabajo para que mejoren, vayan a Europa y lleguen a una Selección Colombia. Es el anhelo de todos. El día que los llamen, nunca voy a decir que no lo hagan porque los necesito, sería injusto. Tenemos un ítem y es que es un amistoso, por eso me imagino que no van a llamar a los jugadores que estén en finales. Tenemos claro lo de Vargas, se nos va a representar a su país. No le podemos decir que no porque es una obligación. Lo bueno es que hay jugadores que están para selección. Están evolucionando, mejorando y están pidiendo pista para estar allá. Esperemos a ver qué pasa. Dios quiera que no nos llamen a ningún jugador para ese amistoso".



Colombia, que quedó eliminada en la carrera por el cupo a Catar 2022, no tiene competencia oficial a la visita y mucho menos cuerpo técnico definido para iniciar un nuevo proceso. Recordemos que la Tricolor será dirigida de manera interina por Héctor Cárdenas, DT de la Sub20.