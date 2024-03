Díaz no se nubla: 'El objetivo es Copa América, no hemos ganado nada'

La Selección Colombia derrotó a España (1-0) y a Rumania (3-2) en su gira de partidos amistosos por Europa, dio sensaciones muy generosas sobre su fútbol y el nivel de varias de sus figuras, mantuvo un invicto de 18 fechas para Néstor Lorenzo, pero no significa, en rigor, que se haya logrado nada.

Así de claro lo dejó Luis Díaz, la gran figura nacional, al final del duelo en Madrid, donde fue uno de los más destacados de la cancha y donde dejó claro, como lo hiciera James, que el foco está en Estados Unidos, en junio.



“Estamos apostando por eso, es lo más cercano que tenemos. El objetivo de nosotros es la Copa América. Estamos muy contentos, ilusionados. Hay que seguir trabajando con los pies en la tierra, no hemos ganado nada”, comentó en declaraciones al Gol Caracol.



Sabe que se hicieron cosas muy buenas contra Rumania, que el equipo fue sólido y no regaló tiempo, como pasaba antes, pero no puso el acento en el juego sino en otra fortaleza vital: “Estoy contento y agradecido con Dios por lo que estamos haciendo. Hemos visto una familia durante este ciclo de amistosos, es muy importante para la confianza. Vamos trabajando bien, el equipo está unido”.



Aquí los roles son igual de importantes en pro del único fin común: “El que juegue, el que entre como suplente, el que llega por primera vez, lo hace bien porque es una familia. Se vienen grandes cosas con el favor de Dios”, concluyó el guajiro, fenomenal en Londres y en Madrid y carta fundamental para soñar en grande en Copa América.