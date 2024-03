Colombia: los que entran a lista de Copa América y los que se alejan

Pasó el tren, probablemente el último antes del inicio de la Copa América 2024, y algunos jugadores de Selección Colombia lograron subir al último vagón, mientras que otros, que parecían tener tiquete asegurado, cedieron terreno y podrían bajarse en la última estación, antes de junio en Estados Unidos.

A varios les aseguró el técnico Néstor Lorenzo una oportunidad para mostrarse sobre una condición básica: "darles un entorno positivo para que expresen lo mejor a favor del equipo", dijo en rueda de prensa.



Y en esa igualdad de condiciones, algunos aprovecharon sus minutos con talento y goles y confirmaron sus buenos momentos mientras que a algunos, que curiosamente comparten condiciones como la inactividad, les tocará acelerar a fondo en estos dos meses largos antes del pitazo inaugural en Copa América 2024, para intentar lo que a estas alturas ya parece un milagro, que es meterse en una lista prácticamente cerrada.



Capítulo aparte habría que dedicar a quienes ni siquiera llegaron a esta convocatoria por lesiones y otras situaciones: los experimentados Dávinson Sánchez y Yerry Mina les dieron a Lucumí y Cuesta la oportunidad de demostrar que, con la experiencia que traen del Genk, deberían ser titulares sin discusión; los laterales Cristian Borja y Déiver Machado se comieron la presión de Mojica y sus buenas proyecciones en Londres y en Madrid; Matheus Uribe, frente a Ríos y Castaño, está perdiendo el pulso desde hace tiempo porque además en Catar ni siquiera juega con regularidad; Falcao, por más que estuviera de visita en el camerino, dio un paso afuera hace tiempo... en la competencia interna les están ganando con suficiencia.



¿Quién es le están dando problemas a Lorenzo en esta doble confrontación de amistosos y quiénes se han ido bajando solos de la lista? Tome nota:

Los que la rompieron

Richard Ríos

Ha de ser la más grata aparición de la doble jornada de amistosos en Europa: conectó el medio campo con el ataque contra España y se convirtió en fórmula ideal para Lerma y ratificó todas esas buenas sensaciones en un partido sin manchas y con un aplomo y un carácter que sin duda seducen a Lorenzo.



Johan Mojica

Pocos lo tenían en la lista. Probablemente ni para Lorenzo era indispensable. Pero en cuanto se lesionaron los dos convocados habituales (Machado y Borja) aprovechó con lujo su oportunidad: estuvo en cada proyección ofensiva por izquierda, hizo buen tándem con Díaz, dio asistencia en el 3-2 contra Rumania y demostró que físicamente no se agota.



Jhon Córdoba

Más de un año esperó el llamado de Lorenzo mientras se cansaba de hacer goles en Rusia. La primera vez pareció demasiado callado y retraído peor después conectó con el grupo y por esa vía convenció al DT, que le dio contra Rumania su primera titularidad. 'Resultado? Golazo para abrir la cuenta, pantalla para Arias en el segundo, pivote, extremo y 9 puro, todo en el mismo combo.

Los que dieron ventaja



Jorge Carrascal

Su rendimiento ha ido en franco descenso después de la victoria contra Venezuela, por Eliminatorias. Cambió de club, se tomó mucho tiempo para acomodarse y no ha llegado a consolidarse, todo lo cual se notó en la fecha FIFA: en 45 minutos como titular contra España fue intrascendente y en minutos contra Rumania tampoco se sintió.



Juan Fernando Quintero

Que vive el mejor momento físico de su carrera en Racing, que nunca perdió la magia, que es mundialista, que hace parte del grupo íntimo que los jugadores hoy llaman 'familia'. Tuvo unos cuantos minutos contra Rumania y, más allá de correr y esforzarse, no logró formar sociedades, no conectó con el ataque en pases o remates al arco y no ganó los duelos. En su contra juega que James ofrece una versión exuberante y Asprilla corre más y mejor y además hizo gol.



Kevin ​Castaño

Fue un hallazgo de Lorenzo en Águilas Doradas, se potenció en México y cuando llegó para dar una mano en Eliminatorias pasó de promesa a gran figura en un pestañeo. Sin embargo, al decidir el paso a Rusia cedió mucho terreno y contra España lució impreciso, nervioso y confuso. Contra Rumania no salió del banco, señal de que a Lorenzo tampoco le gustó lo que vio.



Santiago Arias

Su gran ventaja es que no hay otro lateral derecho que amenace su posición y además hace parte de la 'familia'. Pero cuando reemplazó a Daniel Muñoz se notó que está lejos de ese nivel físico que el titular ganó en Europa y en la Premier League con Crystal Palace. Quedó en la foto del segundo gol de Rumania y se vio que le cuesta más de la cuenta el despliegue físico del fútbol de élite. Debe trabajar mucho en Brasil si quiere defender su puesto en la convocatoria.